Burnu kırılan eylemciye ‘gözaltında kalamaz’ raporu verilmedi: Bugün mahkemeye çıkarılacak

İzmir’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mitingi öncesi yaşanan polis saldırısında gözaltına alınan ve burnunun kırıldığı tespit edilen eylemci bugün mahkemeye çıkarılacak.

TOMA’nın üzerine çıktıktan sonra gözaltına alınan eylemcinin adli muayene raporunda burnunun kırıldığı belirlendi. Gözaltı sırasında polislerin hedefi olan eylemcinin kafa travması riski taşıdığı, buna rağmen hakkında “gözaltında kalamaz” raporu verilmediği öğrenildi.

Avukatların hastanede kalma talebi dikkate alınmadı

sendika.org'da yer alan habere göre, ifade işlemlerine katılan avukatlar, kafa travması riski bulunan eylemcinin hastanede kalması gerektiğini iletti. Ancak bu talebin dikkate alınmadığı belirtildi.

Eylemcinin yalnız kalmaması gerektiği yönünde değerlendirme yapılmasına rağmen gözaltı işlemleri sürdürüldü. Polis şiddetinin izleri görüntülenirken, burnu kırılan eylemcinin mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği aktarıldı.

İki kişi adliyeye sevk edilecek

İzmir’deki polis saldırısı sırasında 3 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Avukat Kıvılcım Çolak serbest bırakılırken, 2 kişinin mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Gözaltına alınanların durumunu İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nesil Kör aktardı.

Emniyet ifadeleri tamamlanan iki kişiden TOMA’nın üzerine çıktıktan sonra gözaltına alınan eylemciye “2911’e muhalefet”, “mala zarar verme” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamaları yöneltildi. Diğer kişiye ise “2911’e muhalefet” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamaları yöneltildi.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de miting düzenleyeceklerini duyurmuştu. Valilik, Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması planlanan mitinge yasaklama getirmişti.

Miting öncesi alanın girişleri polis bariyerleriyle kapatılmış, alana girmek isteyen yurttaşlara polis biber gazı ve tazyikli suyla saldırmıştı.