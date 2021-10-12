İmam Hatipliler Derneği Başkanı: İmam hatip bir model olarak dünyaya sunulabilecek bir duruma geldi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın organize ettiği "70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye’de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu" öncesinde konuşan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdullah Ceylan, "Kültür sanat, musiki ve ilahiyat hazırlık okullarımızla hafızlık projelerimizle spor ve dil okullarımızla imam hatip müthiş bir model olarak bütün dünyaya sunulabilecek bir perspektife gelmiş durumda" dedi.

"İmam hatip modelinin hem Türkiye bazında hem uluslararası bazda önemli çıktıları olduğunu" savunan Ceylan şunları söyledi:

"Bugün çok basit ve sığ olarak dar çerçevede bile ele alsak, akademik noktada YKS’ye bakıyoruz. İlk 1000’de 387, ilk 100’de 42 imam hatip öğrencisi var, derece yapmışlar. Türkiye’nin akın ettiği Teknofest’te 93 imam hatip okulumuz final oynamış, 15 okul ve 17 takım şampiyon olmuş. Bunun haricinde kültür sanat, musiki ve ilahiyat hazırlık okullarımızla hafızlık projelerimizle spor ve dil okullarımızla imam hatip müthiş bir model olarak bütün dünyaya sunulabilecek bir perspektife gelmiş durumda. Denenmiş, uygulanmış ve çok ciddi bir şekilde başarı yakalamış bir model."

Hafta sonu yapılacak sempozyumun açılışına AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.