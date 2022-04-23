İmam çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesindeki İmamı Azam Camii'nde görev yapan İmam M. Karaip, küçük yaştaki bir kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.

Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre çocuğun ailesinin Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Çocuk imam M. Karaip'in, kendisine yönelik uzun süren cinsel istismarıyla ilgili savcılıkta pedagog nezaretinde detaylı ifade verdi.

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla imam M. Karaip gözaltına alındı. İmamın evinde arama yapılırken, bilgisayarında yüzlerce çocuk pornosunu içeren videolar çıktığı öğrenildi.

İmamın bilgisayarına el konulurken, gözaltına alınan imam M. Karaip, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartıldı. Kendisine yöneltilen cinsel istismar suçlamasını kabul etmediği öğrenilen imam M. Kraip, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.