AKP döneminde zorla evlendirilen kız çocuğu sayısı 700 bini aştı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Çocuk İstatistikleri, AKP döneminde zorla evlendirilen kız çocuklarının sayısının 700 bini aştığını ortaya koydu. TÜİK’in “azalma eğiliminde” olarak açıkladığı 2021’de en az 13 bin 139 kız çocuğu evlendirildi.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, uyguladığı gerici politikalarla lise döneminde yasak olan “nişanlanma”yı serbest bırakan AKP, yüz binlerce çocuğun erken yaşta zorla evlendirilmesine neden oldu. Yalnızca TÜİK’in verilerine göre bile, 2002-2021 yılları arasında 16 ve 17 yaşında olan toplam 731 bin 16 kız çocuğu zorla evlendirildi.

'16 yaşın altındaki çocuklar listede yok'

TÜİK’in istatistiklerine tepki gösteren Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Grubu Genel Koordinatörü Şahin Antakyalıoğlu, resmi istatistiklere dahil edilmeyen çok sayıda çocuk olduğunu belirterek “16 yaşın altında zorla evlendirilen çocuklar, TÜİK’in listesinde yok. Bu konuda büyük bir araştırma açığı var” dedi.

'Çocuklar istismara uğruyor'

Türkiye’de çocukların zorla evlendirilmesini teşvik niteliğinde çok sayıda uygulamanın var olduğuna işaret eden Antakyalıoğlu, “Uluslararası çalışmalar, erken evliliklerin her koşulda zararlı uygulama olduğunu belirtmiştir. Aile mahkemeleri, uluslararası sözleşmeleri göz önüne alıp nişanlanma ve evlendirme işlemlerini iptal etmesi gerekiyor. Bu durum elbette ki uygulanmıyor. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde çocuğun üstün yararı ilkesi mevcut. Çocuğun yararı için zorla evlendirilmelerin önüne geçmek gerekiyor. Salt evlilik olarak değerlendirilemez. Çocuklar burada aslında istismara uğruyor” diye konuştu.

'Bilançonun daha da ağır olduğunu görüyoruz'

Mevcut kanunlarda çocukların zorla evlendirilmelerine yol açan çok sayıda “açık” bulunduğunu da bildiren Antakyalıoğlu, şunları söyledi:

“Önemli ve olağanüstü durumlarda çocukların 16 yaşında da evlenebileceği belirtiliyor fakat bu durumların ne olduğu kesin olarak belirtilmiyor. Yoruma açık olması da çeşitli istismarlara neden oluyor. Hem tıbbi açıdan hem de hukuki olarak çocukların zorla evlendirilmesi uluslararası mekanizmalara aykırılık taşımaktadır. Aileler, 15 yaşında ticari faaliyet yapacağı bahanesiyle mahkeme kararıyla çocukları için erginlik kararı aldırıyor. Bu çocukların da çoğunlukla evlendirilmiş olabileceğini düşünüyoruz. İstatistiklere yansımayan bu verilerin de eklenmesiyle, bilançonun daha da ağır olacağını görüyoruz.”