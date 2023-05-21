İmam '28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın' demişti: Diyanet'ten açıklama

İstanbul Sultangazi’deki Cebeci Camisi imamı Murat Gündoğdu’nun cuma namazı hutbesindeki "28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu” sözlerinin sosyal medyada yayılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı bir açıklama yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasında "Bazı medya mecralarında yer alan, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir camide yaşandığı iddia edilen görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır" denildi.