İmalat sanayiinde kapasite kullanım oranı geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Ocak ayında bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 75,3 seviyesine geriledi.

Merkez Bankası; Ocak ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını bugün açıkladı. İmalat sanayiinde faaliyet gösteren 1741 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlardan elde edilen veriler, ağırlıklı olarak azalışa işaret etti.

Buna göre, Ocak ayında kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 75,3’e geriledi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) ise Ocak ayında bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 75,8 oldu.

Alt sektörlerde kapasite kullanım oranlarındaki tablo ise şöyle oldu: