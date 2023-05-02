İmalat göstergesi son 20 ayın zirvesinde

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) nisanda 50,9'dan 51,5'e yükseldi. Endeks üst üste dördüncü ayda da eşik değer olan 50'yi geçti.

İSO'nun verilerine göre nisanda birçok firma, talep koşullarındaki güçlenme sonucu yeni siparişler ve üretimde artış bildirdi. Bazı anket katılımcıları, şubattaki depremin ardından devam eden toparlanma nedeniyle iş yüklerinin arttığını belirtti.

Üretimdeki genişleme son 20 ayın en yüksek oranında kaydedildi. Hem yeni siparişlerdeki artış hem de deprem kaynaklı aksamalar, birikmiş işlerin son 14 ayda ilk kez artmasına yol açtı.

Hammadde temini zorlaştı

Nisan'da depreme bağlı aksamaların doğrudan gözlendiği başlıca alan tedarik zincirleri oldu ve firmalar hammadde temininde yaşanan zorlukların devam ettiğini bildirdi. Teslimat sürelerinde üst üste dördüncü ay artış görüldü.

İmalatçılar iş yüklerindeki artış nedeniyle satın alma faaliyetlerini yaklaşık 1,5 yıldır ilk kez artırdı. Buna rağmen teslimatlarda ortaya çıkan gecikmeler girdi stoklarının artmasına engel oldu.

Bununla birlikte, emeklilikte yaş şartını ortadan kaldıran yasasının yürürlüğe girmesinin ardından gerçekleşen işten ayrılmalar, istihdamın hemen hemen yatay seyretmesine yol açtı.