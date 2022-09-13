İlyas Salman'a 2 yıla kadar hapis istemi

Sanatçı İlyas Salman hakkında sosyal medya hesabından "Türk milletini aşağılayıcı ifadeler kullandığı" iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

DHA'nın haberine göre, 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya İlyas Salman’ın avukatı katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı Salman’ın "Türk milletini aşağılama'" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini talep etti.

İlyas Salman’ın avukatı mütalaaya karşı süre istedi.

Mahkeme sanığın mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.