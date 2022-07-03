İlmek ilmek nakış nakış: Sovyet halılarının kısa tarihi

İnsanlığın kültürel evriminde üç şeyi öne çıkarmak tarihi bir okumak adına verimli olabilir. Biri yerleşik hayata geçmek ve bununla alakalı olarak kentleşme ve konutlar, bir diğeri makinaların ve aletlerin kullanımı izinden sanayileşme, bir diğeri de tekstilin günlük hayattaki kullanımı.

Kültürel hayatımızda her şeyi yeni baştan tanımlamamıza vesile olan iki büyük devrim mevcut. İlki yerleşik hayata geçişi tarif eden neolitik devrim diğeri ise buharlı makinaların icadıyla cisimleşen sanayi devrimi. Her ikisinde de mekanın kullanımı, alet kullanımı ve tekstilin belirgin imgeler oluşturması tesadüf değil.

Neolitik devrim sürecinde yerleşik hayata geçiş ile birlikte ilk "şehir" örneklerini incelediğimizde konut türü ve kalabalıkların ikamesi, alet-edevat kullanımının ileriye sıçrayışı ve artık evcilleştirilen hayvanlar sayesinde tekstilin gündelik hayatın bir parçası olması göze çarpar.

Sanayi devimi ile de benzer bir yol haritası oluşturulabilir. Örnek olsun İngiltere'de Emekçi Sınıfın Durumu adlı çalışmasından Engels, emekçilerin hayatlarındaki değişimi ve sorunları incelediği bir saha çalışması sayılabilecek kitabında, işçilerin konutlarını ve yaşam alanlarının yanı sıra kıyafetlerine de odaklanır. İşçi mahallelerinin krokisini çizecek kadar titiz davrandığı çalışmasında Engels, işçilerin üzerindeki kıyafetleri, kumaş türlerini de aktarır. Hatta gardıroplarındaki kıyafetlerin çeşidine ve sayısına kadar incelemiştir yer yer. Örneğin yünlü kumaş orta sınıfı temsil ederken o dönem pamuklu ceketler işçi sınıfını imgeliyor Engels'in çalışmasında.

İnsanlık tarihinin bir diğer sıçrayışı da 1917 Ekim Devrimi ile açılan sayfada sosyalist deneyime denk gelir. Sovyetler Birliği geçmişten gelen birçok sanatsal üretimi sosyalist deneyimle buluşturmayı denemiştir. Hatta birçok örnekte bu ve benzeri örneklere "imkansızı denemek" benzetmeleri yapılmıştır. Ancak buradaki imkansızlık benzetmesi deneyimlediği örneğin gerçeklikten uzak oluşundan değil, Sovyet insanının olağanüstü çabasından kaynaklanır. İmkansızı denemek ya da olmaz denilen şeyi gerçekleştirme çabasıdır her biri.

Sovyetler Birliği'ne halı ve kilim kültürü Orta Asya'dan mirastır. Özellikle de Moğolistan coğrafyasından devralınan halı ve kilim örnekleri Kırgız, Özbek, Kazak ve Azeri örnekleriyle de yeniden üretilerek Rusya'nın geniş kültürel coğrafyasında iz bırakır. Bu etkileşim Ermeni ve Gürcü kültüründe de kendi örneklerini var eder zaman içinde.

Rusya'dan devralınan bu örnekler, 1917 Ekim Devrimi'nden sonra farklı bir aşamaya geçer. Mevcut halılar ve kilimlerin üretimleri dışında Sovyet Sosyalizminin propaganda değeri taşıyan örnekleri ya da bazı Bolşevik kadrolar halılara nakşedilir. İlk zamanlar, benzer sanatsal üretimlerde de olduğu gibi halkın kendi çabası ve üretimiyle yola koyulurlar. Sonraları bu üretimler akademik derinlik ve estetik kaygı ile buluşarak farklı bir aşamaya geçer. Üstelik bu durum müzikte de resimde de benzer etkileşimler gösterir. Sanat alanları arasında paralellikler kurmak mümkündür.

Ermenistan Sovyeti'nde kadınlar Stalin için hazırlanan bir halıyı dokurken

İlerleyen yıllarda bazı Sovyet ülkelerinde halı müzeleri açılır. Buralarda hem geleneksel halı örnekleri hem de Sovyetler Birliği'nde üretilmiş örneklere rastlarız. Kırgız, Özbek ve Kazak Sovyetlerinin örnekleriyle birlikte en öne çıkan örnek Azerbaycan Sovyeti'ndeki müzedir. Müzelerde arkeologların çeşitli kazılarda rast geldikleri tarihi halılar da yer alır.

Sovyet sosyalizmi, insanlığın eşitlik ve özgürlük içinde yaşadığı aydınlık bir ülke idealini propaganda edebileceği her türlü aracı başarıyla kullanmıştır. Ama en güzel ifadesiyle, insanların eşit olabileceği, sömürüsüz bir dünyanın kurabildiğini anlatabileceği her aracı denemekten vazgeçmemiştir.

Evet, halı ve kilimler de dahil.

Komünist halk ozanı Aşık İhsani bir türküsünde "ilmek ilmek nakış nakış sosyalizmi örüyoruz" der. Benzer motivasyonlardır, zira halı ve kilim dokumak için ihtiyaç duyulan sabır hafife alınacak bir şey değildir. Kim bilir belki de Halet Çambel'in Aslantaş-Karatepe'de sabırla işlediği arkeolojik alanların yanı sıra yöre halkına halı ve kilim dokumayı öğretmesi ve atölyeler kurması da benzer bir motivasyonun çıktısıydı.

Sovyetler birliği, aydınlanma, ilerleme, eşitlik, kardeşlik, birlik, mücadele ve gelecek kavramlarına yüklediği anlamları halılara nakşeder. Bazı örneklerde gelişkin bazılarında ise geleneksel tekrarlar ile.

Soldan sağa üretim müdürü Dzhabrail Ahmedov, dokumacı Sona Akhmedova, sanatçı ve yönetmen Latif Kerimov, halı dokuma ustası Gulnene Mustafayeva.

Bu isimlerden en önemlisi Latin Kerimov'dur. Zira kendisi sadece üretmemiş aynı zamanda bu halıların nasıl dokunacağını öğreten atölyeler açmış ve geleneksel motifleri sosyalizm propagandası ile buluşturmayı denemiştir. Kendisi de ne olursa olsun denemekten vazgeçmeyen inatçı ve sabırlı Sovyet insanlarına örnektir. Bazı halıların metrekaresinde yüz binlerce ilmek olduğu düşünülürse yapılan işin kendisi farklı bir mana kazanıyor. Kerimov dev bir Stalin halısını dokumadan önceki taslak çalışmalarını hazırlarken fotoğrafın konusu olmuş burada.

Latif Kerimov'ın 1949 yılında atölyede çekilen bir fotoğrafı

Uzay çalışmalarından kolhozlara, kadrolardan geleceğe

Birçok içerik nakşedilir halılara. Bu halılar zaman zaman hediye, zaman zaman bir evin duvarında süs, zaman zaman da müzelerde temsillere dönüşüyordu. Bilinen örneklerinden birisi "Sovyet uzay çalışmaları Dünya barışına hizmet ediyor" başlıklı Yuri Gagarin ve Lenin görselleri ile bezenmiş Azerbaycan halısıdır. Bugün hala Azerbaycan Halı Müzesi'nde sergilenen eser Sovyetlerin uzayı fethe çıktığı dönemin heyecanını yansıtmaya çalışmış. Lenin'in bir yanında Gagarin diğer yanında da uzaya çıkan ilk kadın Tereşkova resmedilmiş.

İlk dönem eserler ise estetik açıdan emekleme dönemleri olarak tarif edilebilir. Girdiği evlerde süslediği duvarlarda ise bir propaganda afişi niteliğindeler. Sovyet sanatının tüm örneklerinde benzer şeyler mevcut. Bir yanda avangart örnekler diğer yanda geleneksel motifler. Aynı zamanda üretilen farklı biçimler ve temsiller olarak var etmişler kendilerini.

Gericilikle mücadele ve kadınların özgürlüğü de Sovyet Sosyalizmi'nin yine öne çıkan başlıklarından. 1920 yılında yapılan bu halı "Burkanın çıkarılması" başlığını taşıyor. Benzeri bir afiş çalışması da olan bu halıda kadınlar burkalarını çıkaran öncünün etrafında birleşiyor.

"Burkanın çıkarılışı" halısı ve arka planda işlenen sanayi bacaları ve makina dişlileri-çarklar. Doğu Müzesi Koleksiyonu eserlerinden

Bir başka içerikle yine kadının kurtuluşu motifi. Gülbike İskenderova'nın nakşettiği halı 1920'lerin sonuna tarihlendiriliyor. Dönemin aydınlanma ve kadının kurtuluşu motifleri ile uyumlu. Halının adı 'Örtüyü çıkarmak' ismini taşıyor. 1920'li yıllarda yapılan "Müslüman işçiler, krallar ve hanlar sizi haklarınızdan mahrum kıldı" isimli propaganda afişi ile benzer temsilleri içeriyor.

Soğuk kış günlerinde ince duvarlarda yalıtım görevi de gören halılar, aynı zamanda birçok Sovyet emekçisinin tek duvar süsü oldu. Ömrü en uzun hediyelerden biri olan halılar, Sovyetler birliğiden kuşaklara arası bir hediyeye dönüştü zaman içinde. Sovyetler Birliği'nin fabrika ve üretim sahalarında hayata geçirdiği toplu konutlarda evdeki sesi izole etme görevi gören halılar, İkinci Dünya Savaşı sırasında yıpranan duvarları örttü yeniden inşa için zaman kazandırdı. Geçmişte Kafkas ve Orta Asya halklarının gösteriş, zerafet ya da soyluluk belirtisi olarak kullandığı halılar Sovyetler Birliği'nde gündelik hayatın içinde işlevsel ve propagandif nesnelere dönüşüyordu.

Lenin'in hayatından kesitlerle birlikte eşit ve özgür bir dünyada yaşayan Sovyet halklarını temsil eden bir halı. Halı devasa bir boyuttan nakşedilmiş.

Devasa boyutta nakşedilen Lenin halısının boyutlarını bu fotoğrafta görmek mümkün.

Halkların eşit ve özgür bir hayatı yaşadıkları Sovyetler, bu imgeyi de halılara taşır. Kalabalıkların kızıl bayraklar ile yürüdüğü temsiller evlerin duvarlarını süsler zaman içinde. Sovyet Halkları "İnsan Dostu" isimli halı bugün Türkmenistan Aşkabat'ta sergileniyor. Halının yapılış tarihi ise 1983

Sovyetler Birliği'nin zenginliği ve verimi ise fabrika bacalarında tüten duman, dönen çarklar, göğeren başaklar ile işlenmiş halılara.

"Vatanımın Zenginliği" isimli halıda bereketi sembolize eden başaklar ve üzümler, bacası tüten fabrikalar ve traktör, gökyüzünde uçan uçaklar ve yeşillik içinde bahçeler ve evler var. Halı 1939 yılındaki Klin şehrini resmediyor.

Halılarda Sovyet gençlik örgütleri de unutulmamış. Komsomol ve piyonerler yine halılara işlenen örnekler arasında yer alıyor.

"Öncüler kongresi" isimli halı 1928 yılında yapılmış. Dikkatlice baktığınızda dünyanın üzerinde yükselen bir piyonerin arkasında yine bir halı motifi görünmekte.

Halılarda olimpiyatlar ve Sovyet sporcular da mevcut. 1969 yılında yapılan halıda sporcular resmedilmiş. Azerbaycan Halı Müzesi'nde sergilenen eser Sovyetler Birliği'nin uluslararası spor müsabakalarında adını duyurduğu ve başarılara imza attığı yıllara denk düşüyor.

Lenin, Stalin ve Molotov gibi kadroların da yer aldığı halılar bu isimler dışında çeşitli Sovyet ülkelerindeki yerel kadroları ve bolşevik öndelerleri resmetmiş. Sovyetler Birliği'nde resmi ve afişi yapılan hemen hemen her temsilin bir de halısını dokuduklarını söylemek abartı olmayacaktır.

İki farklı dönemde yapılan halılarda Lenin ve Stalin'in bilinen fotoğrafları ile Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov da işlenmiş halılara.

Sovyetler Birliği'nin geleneksel olan ile sosyalist deneyim arasında kurduğu rezonansa örneklerden birisi halı çalışmaları. Kızıl Ordu Korosu'ndaki balalayka gibi hem geleneksel hem de ileri olanla kurduğu bağ açısından özgün örnekler sunuyor. Halılar üzerinden de Sovyetler Birliği'ndeki dönemleri, sanattaki estetik arayışları ve durumu incelemek pekala mümkün görüyor.

Bugün siyasal açıdan benzer örnekler tekrar edilmese de hala pek çok insanın evinde duvarları süslemeye devam ediyor Sovyet halıları. Müzelerde temsilleri ise sanatseverlerin en çok ilgisini çeken bölümleri oluşturuyor.