İllere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 252,11, Ankara'da 363,69, İzmir'de 47,01 oldu.