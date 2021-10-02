İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Koca, haftalık vaka sayısını ve vakalarda en çok artış yaşanan illeri açıkladı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını ve en çok artış yaşanan 10 ili açıkladı. Her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70, İzmir'de 49,01 oldu.

Bir önceki haftaya kıyasla Covid-19 vaka sayılarının İstanbul ve Ankara'da arttığı, İzmir'de ise düştüğü görüldü. Vaka sayıları 11-17 Eylül haftasında İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 olarak kayda geçmişti.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez" diye yazdı.

İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları

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