İller Bankası çalışanı sürgün edildi: 'Bu hukuksuz kararı yargıya taşıyacağız'

İller Bankası çalışanı Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ali Atakan, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin verdiği İller Bankası mücadelesi nedeniyle hiçbir gerekçe sunulmadan Diyarbakır’a sürgün edildi.

Hukuksal süreç başlatan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, İller Bankası’nda inşaatı tamamlanmış yapıya çalışanları taşıyarak insanların can güvenliğinin tehlikeye atılmasına dair basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkan Yardımcısı Ünal Kara, Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Nihal Evirgen, Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Ali Atakan, Muteber Osmanpaşaoğlu, Songül Üzgün ile Yapı Yol Sen Sendikası Ankara Şube Başkanı Hasan Akbaba ve Yapı Yol Sen Sendikası Genel Sekreteri katıldı.

'İller Bankası Genel Müdürü kendi gidişinin biletine imzasını attı'

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “İller Bankası Merkez Ankara’da inşaatı bitmeyen binaya 300 personeli apar topar taşıyarak devlet memurlarının can güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Yaşanan hukuksuz durumu görüntüleyen Yönetim Kurulu Üyemiz Ali Atakan'ın aynı gün aynı saatler içerisinde Diyarbakır'a sürgün edilmesi kabul edilemezdir" diye konuştu. "Bu sürgün kararına imza atan İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük kendi gidişinin biletine imzasını atmıştır. Bu hukuksuz kararı yargıya taşıyacağız" diyen Candan şunları söyledi:

"Yargı gereken cevabı verecektir. Cumhuriyet’in hiçbir mahkemesinin çalışanların sağlıksız koşullarda çalıştırılmasının fotoğrafını çekip kurumunu uyardığı için kamu görevini yapan kişinin sürgüne gönderilmesine, aile bütünlüğünün bozulmasına izin vermeyeceğinize inanıyoruz. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak İller Bankası’ndaki diğer bütün hukuksuz süreçler gibi bu işinde peşini bırakmayacağız.

İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, İller Bankası’nda bakana 10 milyonluk saray yavrusu yapılmasına ve Atatürk heykelinin kaldırılmasına ilişkin yaptığımız açıklamalara, 'Bürokratlarla, politikacılarla benimle uğraşmasınlar bu işin sonu iyi olmaz' diyerek aba altından sopa göstermeye çalışmıştı. İsteğimizin dışında gerçekleşen bir görevlendirme sürgündür, kim olursa olsun bu sürgüne karşı mücadele etmekte boynumuzun borcudur. Direnişimize devam edeceğiz.

'İnşaatı devam eden bir yere 300 çalışanı gönderip hizmet üretmesini bekleyemezsiniz'

Macunköy’deki İller Bankası, kent suçu olan ve hukuksal süreci devam eden inşaat halindeki Merkez Ankara projesine taşınmıştır. Cumhuriyetin ilk kurumu İller Bankası kurumu da Merkez Ankara’dan bir blok satın alıyor. Yönetim Kurulu Üyemiz Ali Atakan’ın da çalıştığı İller Bankası Macunköy Tesisleri boşaltılarak İklimlendirme Müdürlüğü’ne verilmesi öngörülüyor. Dolayısıyla acilen çıkartılmaları gerekiyor. Çünkü oradaki bürokratların sıcak koltuklara oturması gerekiyor.

Onun içinde Macunköy Tesislerinde çalışan İller Bankası çalışanları henüz inşaatı tamamlanmamış Merkez Ankara’nın bloğuna taşıyorlar. İnsanda biraz vicdan olur, inşaatı devam eden bir yere siz 300 çalışanı gönderip hizmet üretmesini beklemezsiniz. Eğer çalışanları gönderecekseniz, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük önce siz sıcak koltuğunuzdan kalkacaksınız, o inşaatı devam eden noktada sandalyede oturmayı göze alacaksınız ki bunu memurunuzdan isteyebilesiniz. Bütün inşaatlar devam ediyor ve işçiler çalışıyor, iş güvenliği ve iş sağlığı açısından orada kamu hizmeti üretilmesinin mümkün olmadığı bir yapıdan bahsediyoruz. Torunlar Center’daki asansörün faciasını hatırlayın burada herhangi bir çalışanın burnu bile kanasa bunun sorumluluğunu Yusuf küçük kaldıramaz.

'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı göreve davet ediyoruz'

Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı’nı göreve davet eden Candan, İller Bankası’nın taşındığı Merkez Ankara’nın fotoğraflarını göstererek şunları kaydetti:

"Yusuf Büyük, çalışanları bu kent suçu mekanında inşaatı bitmemiş alanda kamu kurumu görevini yapmaya gönderiyor. Kendisi sıcak koltuğundan kalkmıyor. Kapısı olmayan içi yapılmamış elektriğin kesildiği asansöre binmesini istiyorlar asansörün düğmesine basılamadığı için bir görevli asansör kapağını açarak düğmeye basıyor. İller Bankası personeli ellerinde dosyalarla inşaatın arasında kamu hizmeti üretmeye çalışıyorlar. Her yerden kabloların fışkırdığı koridorlarda insanları çalışmaya zorluyorlar. Böyle bir kamu kurumu olabilir mi? Neydi sizin aceleniz Macunköy tesislerini kime peşkeş çekeceksiniz? Yusuf Büyük te utanmıyor sıcak koltuğunda oturmaya devam ediyor. Çalışma ve Güvenlik Bakanlığını göreve davet ediyoruz. İş ve iş sağlığı Kanunu’na aykırı bir ortamda meslektaşlarımız ve İller Bankası çalışanları çalışmaya zorlanıyor. 657 sayılı devlet memuru kamu görevi yapar. Bunlar hükümetin Cumhurbaşkanlığı’nın memuru değildir bunlar devlet memurudur. Devletin malını mülkünü korur, gerekirse oradaki bürokrattan, siyasetçiden korur çünkü 657 sayılı yasa bunu öngörür. Devlet memurları devletin malını mülkünü korumakla orda çalışanların sağlığını korumakla, kamu yararı uygulamalar yapmakla yükümlüdür. Bunun üstüne kamu kurumu niteliğinde kurulmuş bir meslek örgütünün yöneticiyseniz iki kez kamu görevi yapıyorsunuz demektir."