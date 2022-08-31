İl’le de Tarsus projesi: Tarsus neden il olmak istiyor?

Tarsus Belediyesi 30 Ağustos’ta bir lansman düzenleyerek Tarsus’un il yapılması için harekete geçtiğini kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamada, Türkiye’nin 59 ilinden daha büyük olan Tarsus’un yıllara yayılan bir ‘il olma’ hayalinin olduğu vurgusu yer alırken, “İl’le de Tarsus” projesine 21 oda ve 58 medya kuruluşunun da destek olduğunun, Tarsus’un il olmak hayaliyle “kenetlendiğinin” altı çizildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Tarsus Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen tanıtım toplantısında bir konuşma yapan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bir eylem planına sahip olduklarını açıkladı.

82 plakalı araç ile lansmanın yapılacağı salona gelen Bozdoğan, “Kentimizi hür irademizle yönetebilmek, kentimizi ‘bağları olan bir yapıdan kurtarabilmek’, kendi kararlarını kendi halkıyla verebilen bir kent olabilmek, ticaretiyle, tarımıyla, kültür sanatıyla, eğitimiyle güçlü bir kent olabilmek adına Tarsus’un il olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Meltem Cumbul’un sunucu olarak yer aldığı lansman toplantısında Tarsus’un il olması için bir eylem planının var olduğu, bu amaca ulaşmak için başlatılan projenin içerisinde bir internet sitesi ve “İl’le de Tarsus” mobil uygulamasının da yer alacağı duyuruldu.

‘İl olmak ya da olmamak’: Bir projenin lansmanından izlenimler...

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Mersin Tarsus İlçesi Belediye Başkanı olarak seçilen hekim Haluk Bozdoğan, geldiği günden bu yana Tarsus’un il olması polemiğinde bir taraf olarak sivriliyor.

Bozdoğan, daha önce yaptığı konuşmalarda Tarsus’un il olmasını arzu ettiklerini belirtmiş ve “Tarsus’un il olması için bu kentin halkı yeter. Tarsus’un halkı yeter ki kenetlensin ve birleşsin.” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Tarsus il olmasını destekleyen birçok kişi de lansmana mesajlarını gönderdi.

Tarsuslu araştırmacı yazar Hikmet Öz, Tarsus’un il olması için birçok neden olduğunu, Tarsus’un Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden birisi olduğunu, 10 bin yılı aşan bir tarihsel birikime yaslandığını söyledi.

Öz, Tarsus’un neden il olmak istediğine ilişkin görüşünü şu şekilde açıkladı:

“Tarsus’ta bir üniversite var ve dört dörtlük bir müze açıldı. İl olması için sanıyorum ki bir valiye ihtiyacımız var. Başka bir şeye ihtiyacımız yok.”

Yine lansmanda söz alan Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu ise Tarsus’un il olmayı hak ettiğini ifade ederek, “Cumhuriyet gazetesi ailesi olarak burada olmaktan çok mutluyuz. Tükenmek bilmeyen gücü, çalışkanlığı ve ışıyan bilinciyle çevresine ve memleketine ufuklar açan, ileri görüşlülüğü ile tanıdığım Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus’u il olma istek ve kararlılığında başarıya ulaştıracaktır” diye konuştu.

Tarsus’un il olma talebi ne kadar karşılık bulacak?

Öte yandan Tarsus’un il olması konusunda halktan olumlu sesler yükselmesiyle birlikte, süreçte birçok cesaret verici parametrenin varlığı da iddia edilebilir.

Bunlar arasında Tarsus’un en güçlü olduğu yön kentin 339 bini aşan nüfusu... Tarsus’un il olmasını isteyenler, kentin tarihi köklerinden Çukurova’nın en büyük havaalanının ilçeye yapılıyor olmasına, yeni açılan Tarsus Üniversitesi’nden, 10 bin kişilik cezaevi ve yeni sahil projelerin, oradan da inşası devam eden ve kapsamı arttırılan yeni kaymakamlık binasına kadar kimi gerekçeleri öne çıkartmış durumdalar.

Bunların varlığı, Tarsusluların da konuya dönük yoğun ilgi ve özlemi eklendiğinde bir avantaj olarak öne çıkartılıyor.

Tarsus’un il yapılmasıyla birlikte, büyükşehirden bağımsızlık sağlanacağı, kentin il düzeyinde temsil edilme hakkı kazanağı ve bürokratik, politik ve ekonomik olarak kimi ayrıcalıklar kazanacağı vb. gibi başlıklar Tarsus’un il olmasını savunanların genel eğilimlerini oluşturuyor.

Pişmanlık: Kent olmadan il nasıl olunacak?

Ancak konuya farklı yaklaşanlar da var.

soL’a konu hakkında görüşlerini paylaşan Tarsuslu gazeteci yazar Uğur Pişmanlık, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı anısına ülkedeki il sayısının 100’e tamamlanacağı ve yeni yapılacak iller arasında Tarsus’un da olacağına dair söylentiler bir kenara bırakılırsa, Tarsus’un il olma ihtimalini “zor” olarak değerlendiriyor.

Pişmanlık, bu görüşünü birkaç nedene dayandırmış durumda. Bunlardan en önemlisi, Tarsus’un kimliksiz bir görüntü içinde olması ve Tarsus gibi 10 bin yıllık, nüfusu 400 bini aşan, arkeolojik değere sahip, gıda ve tarımsal gelişkinlik açısından zengin bir yerleşim yerinin kent formuna erişememiş olması...

Öte yandan Pişmanlık, Tarsus’un il olma hikayesini 1996 yılına kadar götürüyor ve bu dönemde bu tartışmanın yeniden gündeme gelmesinin altında kimi nedenlerin olduğunu belirtiyor. Bunlardan birisi, Tarsus’un Büyükşehir’e bağlı olmaktan kurtulması ve “İl olursak Büyükşehir’in sultasından kurtuluruz” iddiası.

Bir diğeri ise olayın politik ve kişisel bir kampanya olarak değerlendirilmesi...

Pişmanlık: Bunu bir siyasi kampanya olarak okumak mümkün

Tarsuslu gazeteci yazar Uğur Pişmanlık’a göre, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın bu girişiminin altında kimi nedenler var. Bunlar, 2023 yılı için dile getirilen 100 yeni il projesi bağlamında, Bozdoğan’ın kendisine siyasi bir pay çıkarma isteği ve il olunursa bunu bir başarı olarak kendi hanesine yazmak istemesi.

Pişmanlık, il olma hamlesinin ve projelendirmenin siyasi bir propaganda malzemesi olarak kentin gündemine alındığını ancak bu projenin alıcısının daha az olacağını ve Tarsuslularda böyle bir heyecanın var olmadığını söylüyor.

Tarsus’un il olma yolunda önemli bir talebi ve yol haritası olsa da bunun ne kadar gerçeğe dönüşeceği merak konusu.