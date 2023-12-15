İlkokulda gıda zehirlenmesi: 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa'da bir ilkokulda Yerli Malı Haftası etkinliğine katılan 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 9 ilkokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Atatürk İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte bazı öğrencilerde yedikleri yemeğin ardından halsizlik ve mide bulantısı şikayeti görüldü.

Öğretmenlerin ihbarı üzerine 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA'nın haberine göre tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olayı duyan öğrenci velileri ise okul bahçesinde toplandı.

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