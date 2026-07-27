İlkokul öğrencileri sorguya çekilmişti: Skandalın altından gerici sosyal medya hesabının hedef göstermesi çıktı

Geçtiğimiz aylarda İzmir'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı müfettişlerin bazı okulları dolaşarak, ilkokul dördüncü sınıftan lise kademesine kadar öğrencileri sorguladıkları ve şu soruları sordukları ortaya çıkmıştı:

"Din dersinde ders işleniyor mu? Din yerine başka bir ders yapılıyor mu? Derste cumhurbaşkanına hakaret ediliyor mu?"

Ayrıca söz konusu sorgu velilerin onayı alınmadan yapılmıştı.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu'nun duyurduğu olaya dair yeni gelişmeler yaşandı.

Terkoğlu bugünkü yazısında olayın başta yalanlanmaya çalışıldığını, ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edildiğini aktardı. Terkoğlu'nun aktardığına göre ihbar üzerine başlatılan soruşturmayı İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü gerçekleştirdi. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı, 26 Şubat’ta açıklama yaparak “Bir şikâyet ulaştığında ihbar kabul ediyoruz, inceleme başlatıyoruz" dedi.

Valilik kabul etti

Bazı veliler ise kendi onayları olmadan çocuklarının sorgulanmasını, imza attırılmasını, siyasi tartışmaların ortasına çekilmesini yargıya taşımaya karar verdi.

10 yaşındaki B.D.Y’nin velilerinin konuyu yargıya taşıması üzerine resmi yazışmalar da ortaya çıktı.

İzmir Valiliği’nin 16 Temmuz tarihli yazısına göre sorgu, Özel TAKEV Okulları, Özel İzmir SEV Kurumları, ODTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları ve Özel İzmir Tevfik Fikret Okulları'nda yapıldı.

Yazıda yer alan "Başvurucunun fiili ehliyeti olmayan çocuğundan veli eşliği, rızası/ onamı dışında alınan beyanların, imzaların ve tutulan tutanakların bir nüshası (...) ilişikte gönderilmiştir" ifadesiyle küçük çocuklara veli izni olmadan sorgu yapıldığı resmi ağızdan kabul edildi.

Sorgu tutanağı ortaya çıktı

Ve dosyaya ilkokul dördüncü sınıfa giden 10 yaşındaki B.D.Y’ye yapılan sorgunun tutanağı da girdi. Özel Tevfik Fikret İlkokulu öğrencisi B.D.Y’nin 20 Şubat 2026 tarihli sorgusunda şunlar soruldu:

"Din kültürü ve ahlak bilgisi dersiniz var mı? Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde, bu dersin konuları dışında bu dersle ilgisi olmayan başka konular da işleniyor mu? İşleniyorsa hangi konular işleniyor? Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde veya başka derslerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içeren konuşmalar yapıldı mı? Yapıldı ise hangi derste yapıldı ve ne tür hakaret içeren ifadeler kullanıldı? Bu konular ile ilgili bildiklerinizi, duyduklarınızı, varsa gördüklerinizi aşağıda yazarak açıklamanızı rica ederiz."

Terkoğlu, "B.D.Y. verdiği ifadede din dersinin olduğunu, dersin işlendiğini, cumhurbaşkanına da hakaret edilmediğini söylemiş. İfadeyi alan eğitim müfettişleri Abdullah Berberoğlu ve Murat Durmaz’ın imzalarının yanında minik B.D.Y. önce el yazısı ile adını yazmış, sonra belki de hayatında ilk kez imza atmış" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın nedeni gerici bir sosyal medya hesabıymış

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi imzalı, 20 Ocak 2026 tarihli, Eğitim Müfettişleri Başkanlığı’na hitaben yazılan yazıda ise sorgunun nedeni şöyle anlatıldı:

“Sosyal medyada Misvak Caps adlı haber sitesinde, İzmir’de faaliyette bulunan bazı okullarda bakanlığınız tarafından hazırlanan müfredatın uygulanmadığı, din kültürü ve ahlak bilgisi dersini öğrencilerin hiç görmedikleri, bazı okullarda da din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin kurumda göstermelik bulunduğu, Kemalizm ve Atatürkçülük konularının işlendiği, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içeren ifadelerin kullanıldığı iddia edilmekte olup...”

Terkoğlu, "Kısacası ülkede çok sayıda olay yaşanıp giderken sadece din istismarı yapan paylaşımlar ile bilinen bir sosyal medya hesabının yazdıkları nedeniyle İzmir İl Milli Eğitim Müdürü soruşturma talebinde bulunmuş. İzmir Valisi Süleyman Elban olur vermiş. Yazışmalara göre, “Bu olaya tek müfettiş yetmez” denilerek iki müfettiş atanmış. Küçücük çocuklar velilerinin onayı olmadan sorgulanmış" ifadelerini kullandı.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri ve özel haberlerimizi kaçırmayın.