İlker Başbuğ’dan Özgür Özel’e destek: 'Birileri FETÖ’cülükle suçlanacaksa en son akla gelebilecek isimlerden biri'

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Eski Genelkurmay Başkanlarından İlker Başbuğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özgür Özel’e yönelik “FETÖ” imalarına tepki gösterdi.

Başbuğ “Bugüne kadar sözleriyle, davranışlarıyla ve yaptıklarıyla kendisini açıkça ortaya koyan, Silivri’deki ilk günlerimden beri tanıdığım Sayın Özgür Özel, eğer Türkiye’de birileri FETÖ’cülükle suçlanacaksa akla gelebilecek en son isimlerden biridir” ifadesini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel, 26’ncı Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un kendisine ilişkin ifadelerine resmi X hesabından verdiği yanıtla teşekkür etti.

Özel “26’ncı Genelkurmay Başkanımız Sayın İlker Başbuğ’un kumpaslara karşı verdiği tarihi mücadeleye şahidim. Bugün gösterdiği incelik için de kendisine yürekten teşekkür ediyorum” diye yazdı.

İlker Başbuğ "FETÖ'nün kumpas davaları" olarak anılan süreçte 6 Ocak 2012'de tutuklanmış, Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararı üzerine yaklaşık 26 ay sonra, 7 Mart 2014'te tahliye edilmiş ve hakkında beraat kararı verilmişti.

Özel'den KUMPASDER'e de teşekkür

Özgür Özel ayrıca Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (KUMPASDER), CHP'ye yönelik "FETÖ" iddialarına tepki içeren mesajını alıntılayarak teşekkür mesajı paylaştı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllarca iktidar partisiyle kol kola yürüyen FETÖ terör örgütünün kumpaslarına hedef olan askerlerimizin aileleri tarafından kurulan Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne yürekten teşekkür ediyorum. Bu karanlık kumpaslarda hayatını kaybedenleri rahmetle; zulme uğrayan, haksız yere bedel ödetilen tüm mağdurları saygıyla anıyorum" ifadesini kullandı.

Derneğin yazılı açıklamasında, “Ülkemizin varlığı ve geleceği konusunda ortak payda olması gerektiğini düşündüğümüz FETÖ meselesi bir kez daha günlük siyasi polemiklerin malzemesi haline getiriliyor. FETÖ’nün siyasi destekçileri perdelenip örtülürken, önüne gelene 'FETÖ’cü' damgası vurularak adeta FETÖ’ye yeni nefes boruları açılıyor. 15 Temmuz kalkışmasında özellikle oluşturulan veya netleşmesine izin verilmeyen ‘Gri’ alanların siyasi argüman olarak kullanılmasını son derece endişeyle takip ediyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada şunlar kaydedilmişti:

“Ülkemizin hızlı değişen gündeminde bir çok şey unutuluyor, hafızalardan siliniyor. Ancak bizler FETÖ kumpasları ile yaratılan hukuksuzluk döneminde kimlerin yanımızda, kimlerin bizleri gömmek için kazma kürek beklediğini unutmuyoruz.

Mustafa Kemal'in suçsuz, günahsız askerleri diri diri betona gömülmeye kalkılırken, onların eşlerine, yakınlarına görüşmek için randevu vermeyen, yazılan mektupları yanıtsız bırakan, yan yana görüntü vermekten kaçınıp milletvekillerini uyaranların bu gün muhaliflerini ‘FETÖ’cülükle’ suçlamaya kalkmalarını acı bir tebessümle izliyoruz.

Sadece bize değil, Türkiye Cumhuriyeti’ne kumpaslar kurulurken 'Sessiz Çığlık' meydanlarında bizlerle yan yana duranları, cezaevlerinde bizler, yalnız bırakmayanları, hukuk ve adalet çabalarımıza destek olanları, ölümüzde, dirimizde yanımızda olanları bugün bir kez daha saygıyla ve minnetle hatırlıyor, boş laflara karnımızın tok olduğunu hatırlatıyoruz.

Biz, 15 Temmuz FETÖ kalkışmasında kimlerin eyyamcılıkla televizyon başına oturup ne olacağını beklediğini, taraf belirleyemediğini de; kimlerin meydanlara, teslim alınmak istenen TBMM'sine koştuğunu da unutmadık, unutmayacağız."



