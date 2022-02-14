İlker Aycı, Hindistan Havayolları'nın başına geçti

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevlerinden geçen ay istifa eden İlker Aycı, Hindistan Havayolları'nın (Air India) başına geçti.

Tata Sons, THY'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'yı, Hindistan Havayolları'nın CEO'su ve Genel Müdürü olarak atadığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklama Hindistan’da yayın yapan pek çok gazetede yer aldı. Açıklamada, "Yönetim Kurulu, İlker Aycı'nın Air India CEO'su ve Genel Müdürü olarak atanmasını gerekli müzakerelerin ardından onayladı. Bu atama, gerekli düzenleyici onaylara tabidir" denildi.

Tata Sons Başkanı Natarajan Chandrasekaran, Hindistan Havayolları Yönetim Kurulu toplantısının ardından "İlker Aycı, THY'nin bugünkü başarısına öncülük etmiş bir havacılık sektörü lideridir. İlker Aycı'yı Air India'yı yeni çağa taşıyacağı Tata Grubu'na almaktan mutluluk duyuyoruz" açıklamasını yaptı. (ANKA)