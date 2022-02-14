THY'de üst düzey ismin istifa edeceği iddia edildi

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'ın 2 Şubat'taki atama kararı sonrası genel müdürlük emrine çekilen THY eski Kurumsal İletişim Başkanı Mert Dorman istifa kararı aldı. Airporthaber'de yer alan habere göre; THY Yönetim Kurulu eski Başkanı İlker Aycı'ya olan yakınlığı ile bilinen Mert Dorman'ın yerine Rafet Fatih Özgür atandıktan sonra Kurumsal İletişim Başkanlığı, genel müdürlüğe bağlanmış, Dorman da Genel Müdürlük emrine çekilmişti.

THY yönetiminin aldığı bu kararı beğenmeyen Dorman'ın istifa kararını yarın yönetime sunacağı ve kurumdan tamamen ayrılacağı iddia edildi.

Mert Dorman, İlker Kavas'ın istifasından sonra bu koltuğa oturmuştu.