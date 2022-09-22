İlkay Akkaya'nın Urfa konseri de yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği sanatçı İlkay Akkaya'nın konseri için yapılan izin başvurusuna "Konser etkinliğinin düzenlenmesi genel güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayiş yönünden uygun görülmemiştir" yanıtını verdi.

Yasaklama kararına tepki gösteren İlkay Akkaya sosyal medya hesabından "Bu yasaklamalara 'konser iptali' demenin de, gerçeği yansıtmadığını bildiğimiz gibi. Yasaklarla hiç bir yere varamayacaksınız. Ben devam edeceğim şarkılarımı söylemeye' paylaşımını yaptı.

İlkay Akkaya'nın Mardin'de düzenleyeceği konser de valilik tarafından iptal edilmişti.