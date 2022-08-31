Mardin Valiliği İlkay Akkaya konserini iptal etti

Son aylarda gericilerin hedef göstermesini takiben konserler ve festivaller iptal edilirken buna en son örnek İlkay Akkaya'nın konseri oldu. Sanatçının Adana'daki 30 Ağustos konserinden sonra Mardin konserine de iptal edildi. Akkaya karara tepki göstererek, "Bu benim yolum ve asla vazgeçmeyeceğim" dedi.

Ceyhan Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek İlkay Akkaya konserinin, Ceyhan Kaymakamlığı tarafından 'kamu düzeni, emniyet ve asayiş' gerekçe gösterilerek iptal edildiğini açıklamıştı.

İki gün arayla konserleri iptal edilen İlkay Akkaya sosyal medya hesabı üzerinden duruma tepki gösterdi. Valilik kararanı paylaşan Akkaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yasaklamalara biri daha eklendi ve belli ki çoğalacak. 34 yıl boyunca yüzlerce kez yaşadım bunu Bulunduğum her sahnede yalnızca eşitliğin, adaletin, sevginin ve özgürlüğün şarkılarını söyledim. Bu duyguyu mümkün olan en geniş alana taşımaya çalıştım.Bundan sonra da böyle olacak. Bu benim yolum ve asla vazgeçmeyeceğim."

Mardin Valiliği'nin iptal kararında ise, "Sanatçı ekibinde yer alan şahıslardan bazılarının PKK/KCK terör örgütü elebaşını övücü mahiyette faaliyetler gösterdiği, ulusal basın yayın organlarında yapılan araştırmalar neticesinde tespit edildiğinden bahse konu konser etkinliğinin yapılması Valiliğimizce uygun görülmemiştir" denildi.