İlkay Akkaya'nın konser yasağı iptal edildi: İddialar soyut

Sanatçı İlkay Akkaya’nın Mersin’de dün yapılması planlanan konseri hakkında Mersin Valiliği tarafından alınan yasak kararının yürütmesi durduruldu. Kararda, yasaklama gerekçesine dair, "Ortaya çıkacağı iddia edilen tehlikelerin soyut ve varsayımsal nitelikte olduğu” vurgulandı.

Yürütmeyi durdurma kararının ardından konser organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, 17 Ekim’de yapılması planlanan konser için tam 65 gün önce Mersin Valiliği’ne bildirimde bulunulduğu aktarıldı. Açıklamada, "Mersin'de yapmayı planladığımız konserimiz, Mersin Valiliği’nin 14 Ekim 2022 tarihli kararı ile konserden 3 gün önce yasaklandı. Valilik kararının konserimize çok kısa bir süre kala verilmiş olması, adeta Mahkeme’ye başvurup yasaklama kararını iptal ettirme fırsatımızın dahi elimizden alınmak istendiğinin açık bir göstergesiydi. Ancak yasaklama kararını öğrendiğimiz aynı gün Mahkeme’ye başvurup yürütmenin durdurulmasını talep ettik" ifadeleri kullanıldı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre açıklamada ayrıca, Mersin İdare Mahkemesi’nin, yasak hakkında yürütmenin durdurulması kararı verdiği belirtildi.

'Kararı önemli bir kazanım olarak görüyoruz'

Konser organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, Mahkeme kararına ilişkin şu detaylar paylaşıldı:

“Mahkeme kararında; konser için idareye bildirim yapıldıktan sonra, Devletin etkinliğe müdahale etmemesi gerektiği ve etkinliğin sağlıklı olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirleri almakla görevli olduğu, bir konserin yasaklanabilmesi için o konserde suç işleneceğine dair açık ve yakın bir tehlike halinin bulunması gerektiği belirtilmiş ve yasaklama kararında bu tehlikeden dahi bahsedilemediği, konserimizin icrası halinde ortaya çıkacağı iddia edilen tehlikelerin soyut ve varsayımsal nitelikte olduğu özellikle vurgulanmıştır. Bizler; dün Mersin’deki konserimizi yapamamış olsak da ülkenin dört bir yanında konser yasaklamalarının had safhaya ulaştığı bu günlerde, Mahkeme’nin bu kararını önemli bir kazanım olarak görüyoruz. Şarkıların, türkülerin, ezgilerin; bir tehlike olarak görülmediği, şarkılarımızı birlikte özgürce söyleyebileceğimiz günlere olan inancımız, umudumuz ve mücadelemiz asla bitmez, bitmeyecek! Yitirme sakın cesaretini, güneşin olsun gönlünde, her şey iyi olacak!"