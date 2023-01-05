İlk defa bir fareye başarılı şekilde insan beyin dokusu yerleştirildi

California San Diego Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde yardımcı doçent olan Duygu Kuzum liderliğindeki bir araştırma ekibi, farelere insan beyni organoidi yerleştirerek bir deney gerçekleştirdi.

Organoidler, mikroanatomi yoluyla in vitro üretilen bir organın küçük ve basitleştirilmiş versiyonları olarak tanımlanıyor.

İnsan beynine yerleştirilen organoidlerin, hayvanın beyin korteksi ile bağlantı kurabildiği kanıtlandığından, böyle bir deney ilk kez olumlu sonuçlar verdi.

Nature'da yayınlanan makalede "Çalışmamız, organoid aktivitenin evrimini ve in vivo olgunlaşması sırasında çevreleyen korteks ile fonksiyonel entegrasyonunu incelemek için benzersiz birçok modlu yaklaşım sağlar. Çalışmamız, çok çeşitli bilimsel sorulara ve organoidlerin potansiyel klinik kullanımına odaklanan, işlevsel olarak entegre edilmiş insan organoid nakillerinin gelecekteki çalışmalarının yolunu açacaktır" denildi.

Deneyin sonuçlarını gözlemlemek için bilim insanları organoid hücrelerin üzerine şeffaf bir grafen elektrot yerleştirdiler. İki fotonlu görüntüleme ile birleştirildiğinde, bu, beyin dokusunun bir milimetreye kadar kalınlığa kadar çalışılmasına izin verdi.

Bilim insanları, farenin beynindeki kan damarlarının organoide nasıl girdiğini gözlemleyebildi ve onu organoid hücrelerin yaşaması için ihtiyaç duyduğu şekilde beslemeye başladı. Elektrot sensörleri, farenin beyninin organoid ve doğal görsel korteksindeki nöronal aktiviteyi yakaladı.

Deney, farenin gözlerinin önündeki ışık parlamalarına organoid dokuların aktivitesinin eşlik ettiğini gösterdi. Bu da bilim insanlarının ilk kez yapay bir beynin böyle tepki verdiğini gözlemlemesi oldu.

Duygu Kuzum, konuya ilişkin üniversitenin internet sitesinde yayınalanan basın bülteninde "Bu deneysel kurulum, gelişimsel beyin hastalıklarının altında yatan insan sinir ağı düzeyindeki işlev bozukluklarının araştırılması için eşi görülmemiş fırsatlar sunuyor." dedi.