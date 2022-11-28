Sahte doktorun arkadaşı 'sahte beyin cerrahı' çıktı

Tekirdağ’daki Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde kendisini “pratisyen hekim” olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz’ın tutuklanmasının ardından olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

DHA'nın haberine göre, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, hastanede ameliyat masasında fotoğrafları ortaya çıkan Özkiraz’ın, ifadesinde arkadaşı olduğunu söylediği kendisini “beyin cerrahı” olarak tanıttığı öne sürülen S.U. adlı kadın da İstanbul’da yakalanarak ilçeye getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca’nın, “Bakanlığımız, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki hastanede bir kişinin kendini yeni mezun doktor gibi tanıtıp bir uzmanın yanında tıbbi süreçleri izlediği şeklinde özetlenen olayı araştırmak üzere, gerekli süreci başlatıp müfettiş görevlendirmiştir” açıklamasının ardından bakanlığın görevlendirdiği iki müfettiş de Çerkezköy’e gelerek çalışmalarına başladı.

Müfettişlerin, Özkiraz’ın hastanede kendisine gözlemci olarak izin veren doktorlar başta olmak üzere hastanedeki doktorlar ve personelin bilgisine başvuracağı belirtildi.