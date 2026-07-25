İliç maden katliamı davasında yeni gelişme: Kanadalı şirket yöneticisi dahil 2 sanık tekrar tutuklandı
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 26.07.2026 , 00:28
Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat 2024’te yaklaşık 10 milyon metreküp siyanürlü toprağın kayması sonucu 9 işçi yaşamını yitirmişti.
Maden faciasına ilişkin 43 sanığın yargılandığı dava sürerken, süreçte yeni gelişmeler yaşandı. Davanın 7 Temmuz’da görülen 8. duruşmasında mahkeme, tutuklu sanıklar Ian Ronald Guille ile Ali Rıza Kalender'in tutuklulukta geçirdikleri süreyi, dosyadaki mevcut delil durumunu ve uygulanan adli kontrol tedbirlerini dikkate alarak tahliyelerine karar vermişti.
Tahliye kararının ardından Guille hakkında yurt dışına çıkış yasağı, elektronik kelepçe takılması ve konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmış, yükümlülüklere uymaması halinde yeniden tutuklanabileceği yönünde ihtarda bulunulmuştu. Bu kararla birlikte dosyada tutuklu sanık kalmamıştı.
Savcılığın itirazı sonrası yeniden tutuklama kararı
Tahliye kararlarının ardından savcılık karara itiraz etti. Savcılık, Kalender’in tahliye kararına yönelik yaptığı itirazda, "sanıkların olaydaki konumları dikkate alındığında adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı, tahliye edilmeleri halinde kaçma ve saklanma şüphelerinin bulunduğu, 9 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle ceza tayininde alt sınırdan uzaklaşılıp üst sınıra yaklaşılması gerektiği" gerekçelerini sundu.
İtirazı değerlendiren mahkeme, "taksirle öldürme" suçlamasıyla yargılanan sanıklar hakkında yeniden tutuklama kararı çıkardı. Ev hapsi kararları kaldırılan sanıkların cezaevine gönderilmesine hükmedildi.
Kanadalı yönetici otelde gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla Kanadalı şirketin yöneticisi Iain Ronald Guille hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, Guille'nin İstanbul'un Şişli ilçesinde kaldığı Wyndham Grand Istanbul Levent Hotel'i tespit etti.
Otelde gözaltına alınan Kanadalı yönetici, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Iain Ronald Kalender ve Ali Rıza Kalender, cezaevine gönderildi.
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