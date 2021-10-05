Uzun yıllar Sosyal-İş Sendikası’nda çalışan, sendikal hareket içinde ve dışında mücadele eden İlhan Akalın yaşamını yitirdi.

Türkiye İşçi Partisi, Sosyalist İktidar Partisi ve Türkiye Komünist Partisi saflarında da uzun yıllar mücadele eden Akalın, 'İşçi sendika tarih', 'Sendikal kavramlar' ve 'DİSK, kısa tarih: (1960-1980)' gibi sendikal mücadele, işçi sınıfı hakkındaki bilgi ve deneyimlerini kaleme aldığı çok sayıda makale ve kitaplarıyla da sınıf mücadelesine önemli katkılarda bulunmuştu.

Üyesi bulunduğu Türkiye İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada "yoldaşımız İlhan Akalın’ı kaybetmenin derin kederi içindeyiz. 60 yıllık kesintisiz mücadele tarihinin ışığı sosyalizm mücadelesini aydınlatmaya devam edecek" denildi.

Akalın, yarın saat 12.00'de, Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'nde düzenlenecek tören sonrası Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığına defnedilecek.