İlginç transfer iddiası: Başakşehir Galatasaray ve Beşiktaş'ı nasıl geçti?

Galatasaray ve Beşiktaş'ın 2,5 milyon avro önerdiği iddia edilen Aston Villa'nın Burkina Fasolu futbolcusu Bertrand Traore için ilginç bir iddia gündeme geldi.

Spor Gecesi adlı programda konuşan gazeteci Haluk Yürekli, Burkina Fasolu bir patronun Türkiye'de yatırımlarda bulunacağı, bu yatırımlar öncesi Başakşehir kulübünün AKP'li Başkanı Göksel Gümüşdağ'a Traore tranferi için 3,5 milyon avro destek vereceği, bu sayede Başakşehir'in teklifinin Galatasaray ve Beşiktaş'ın iki katı değere ulaştığını söyledi.

Programda söz konusu haberi değerlendiren gazeteci Gökhan Dinç ise "Ohh 3 milyon avro ver, 33 milyon götür" dedi.

Yürekli, Galatasaray'ın bu durumdan haberdar olduğunu ifade etti.