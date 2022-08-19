'AKP'li müdür kaçarken yakalandı, kimliği sır gibi saklanıyor'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugün ilgi çeken bir köşe yazısı kaleme aldı.

AKP içindeki kavga, AKP'nin yeni Alevi adımı ve kaçan bir AKP'li müdüre işaret eden Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

- Sahi, Yeni Şafak’ın 15 Ağustos tarihli manşetinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nu (BDDK) hedef almasının perde arkasında kimler var? Eski yazarı olan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun rolü nedir o manşette? Gölge ekonomi yönetimi olma hevesindeki Saray danışmanları böylelikle Nureddin Nebati’ye diş mi gösteriyor?

- Sahi, AKP hangi Alevi dedelerini Kerbela’ya ve umreye götürecek? Aralık ayında planlanan gezide olmak isteyenlere İçişleri Bakanlığı nasıl bir mülakat yapıyor? Programa katılan “dedeler” arasında Alevilikle ilgisi olmayanların varlığı doğru mu?

- Sahi, İstanbul’un AKP’li bir ilçe belediyesinde ulaşım hizmetleri müdürü olan isim kaçarken yakalandı mı? FETÖ ile ilişkisi çıkan kişinin kimliği sır gibi saklanıyor mu?