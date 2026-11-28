Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve en az 47 kişinin hayatını kaybettiği Ilgım Apartmanı'na ilişkin davada sunulan yeni bilirkişi raporu tepki çekti.

Duruşmadan bir gün sonra mahkemeye sunulan raporda, depremin yapısal sorumluluğu ortadan kaldırmadığı ve taşıyıcı sistemde hatalar bulunduğu belirtildi. Ancak raporda yalnızca zemin etüdünü hazırlayan N.Ç. asli kusurlu sayıldı.

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre müteahhit S.Z., yapı denetim görevlileri ve bazı belediye personeli ise tali kusurlu bulundu.

‘Etriye kancası hatası raporda yok’

Binada anne, baba ve kız kardeşini kaybeden, davada aynı zamanda avukat olarak yer alan Abdullah Eğilmez, önceki raporda asli kusur gerekçesi olarak gösterilen etriye kancası hatasının yeni raporda yer almadığına dikkat çekti. Eğilmez, "Adalet arayışımızdan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Dava nasıl başladı?

Antakya'nın Odabaşı Mahallesi'nde bulunan üç yıllık Ilgım Apartmanı, depremde saniyeler içinde yıkıldı. Enkazda en az 47 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit ve şantiye şefi Salih Zorsu, yapı denetim firması yetkilisi Edip Talipoğlu ile firma görevlileri Semir Yoldaş ve Ahmet Tatlı hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla dava açtı.

Duruşmadan günler önce ek süre talebi

Raporu hazırlamakla görevlendirilen bilirkişi heyeti, duruşmaya 16 gün kala 30 günlük ek süre istemişti. Eğilmez, bu talebe tepki göstererek şunları söylemişti:

"Üç yıllık bir binada annemi, babamı ve kız kardeşimi kaybettiğim deprem davasında, adalet mekanizmasının işleyişine dair ağır aksaklıklar ve bitmek bilmeyen bir bekleyişle karşı karşıyayız."

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