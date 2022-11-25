İletişim Emekçileri: Sermayeye, sansüre ve baskıya ayrılan bu bütçenin karşısındayız!

Patronların Ensesindeyiz (PE) İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı, İletişim Başkanlığı'nın 2023 yılı bütçesine yüzde 140’lık bir artış gelmesinin ardından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, TBMM’den geçirilen “Dezenformasyonla Mücadele Yasası” adı altındaki sansür yasasının ardından İletişim Başkanlığı’nın bütçesinde fahiş bir artışa gidilmesinin iktidarın hür basın üzerindeki baskı ve yetkilerinin artacağının kanıtı niteliğini taşıdığı vurgulandı.

Açıklama şöyle:

"İletişim Başkanlığı Bütçesi’nde yüzde 140’lık artış!

AKP iktidarının sansür ve denetleme mekanizması olarak görev yapan İletişim Başkanlığı 2023 yılı bütçesinde yüzde 140’lık artışa gidildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün görüşülen İletişim Başkanlığı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’ne göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın 2023 bütçesinin 1 milyar 631 milyon TL olması öngörüldü. Böylece 2022 yılı başlangıç ödeneği 680 milyon 127 bin TL olan İletişim Başkanlığı’nın 2023 yılı bütçesinin yüzde 140 artışı kabul edilmiş oldu.

İktidar tarafından hızla TBMM’den geçirilen “Dezenformasyonla Mücadele Yasası” adı altındaki sansür yasasının ardından İletişim Başkanlığı’nın bütçesinde fahiş bir artışa gidilmesi iktidarın hür basın üzerindeki baskı ve yetkilerinin artacağının kanıtı niteliğini taşıyor.

AKP iktidarının sürdürmeye çalıştığı “tek adam” rejiminin medyadaki tezahürü olarak kurgulanan ve “Propaganda Bakanlığı” olarak görev yapıp, medyayı “tek ses”e hapsetmeye çalışan İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a sunulan bu bütçenin halkın bütçesi olduğunu bir kere daha hatırlatıyoruz.

Bütçeler devletlerin harcama tercihlerini yansıtır. İletişim Emekçileri olarak yurttaşın sofrasından çalınıp; sermayeye, sansüre ve baskıya ayrılan bu bütçenin tam karşısındayız!

Hür basına ve özgür basın emekçilerine yönelik tüm bu saldırıların karşısında safları sıklaştırıp, örgütlenme ihtiyacını yineliyoruz.

Patronların Ensesindeyiz İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı olarak tüm basın emekçisi dostlarımıza sesleniyoruz: Bu baskı ve talana birlikte meydan okuyacağız; yan yana daha güçlüyüz.

Patronların Ensesindeyiz – İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı"