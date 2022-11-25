Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri: Medeni hal ayrımı yapılmaksızın herkes HPV aşısına ulaşabilmeli

Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri’nin bir yılı aşkın süredir “HPV Aşısı Ücretsiz Olsun” talebiyle başlattığı mücadele sonuç verdi. Dün TBMM’de gerçekleşen Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşının kademeli bir şekilde ücretsiz uygulanacağı açıklamasıyla büyük bir kazanım sağlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri, “Köy köy, mahalle mahalle, kampüs kampüs sağlık hakkına toplumcu bir bakışla yurttaşlarımıza sunumlar yapmaya devam edeceğiz. Aşılama programı sürecinin takipçisi olacağız” dedi. Açıklamada "Bakanlığın medeni hal gözetileceği yönündeki açıklamasını ise kabul edilemez buluyoruz. Medeni hal ayrımı yapılmaksızın herkesin HPV aşısına erişimi sağlanmalıdır" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"18 aydır toplumcu bir anlayışla halk sağlığı mücadelesine çevirdiğimiz 'HPV Aşısı Ücretsiz Olsun' talebi, dün TBMM’de gerçekleşen Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Bakan Fahrettin Koca’nın aşının kademeli bir şekilde ücretsiz uygulanacağı yönündeki açıklamasıyla büyük bir kazanım sağladı.

100’ün üzerinde ülkede ücretsiz ulusal aşı takviminde uygulanan HPV aşısının tüm kız ve erkek çocukları için ücretsiz olmasının eşit ve parasız sağlık hakkımızın, güvenli ve özgür cinsel yaşamın gereği olduğunu savunuyoruz Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ile birlikte.

Öncelikle sürü bağışıklığı kazanılabilmesi için 9-14 yaş tüm kız ve erkek çocuklarının, daha sonrasında 15 yaştan itibaren kademeli yaş gruplarının aşılanmaları gerekmektedir. Bakanlığın medeni hal gözetileceği yönündeki açıklamasını ise kabul edilemez buluyoruz. Medeni hal ayrımı yapılmaksızın herkesin HPV aşısına erişimi sağlanmalıdır.

Geldiğimiz noktada, HPV aşısının ücretsiz olması yolunda önemli bir kazanım elde ettik. Bakanlık sözünü yerine getirene, HPV aşısı ücretsiz aşı takvimine alınıncaya kadar durmak yok!

Kolektif mücadelemize ortak olan tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyoruz.

Köy köy, mahalle mahalle, kampüs kampüs sağlık hakkına toplumcu bir bakışla yurttaşlarımıza sunumlar yapmaya devam edeceğiz.

Aşılama programı sürecinin takipçisi olacağız, sizler de mücadelemize ortak olmak isterseniz bizle ve bulunduğunuz yerelliklerde Kadın Dayanışma Komiteleri ile irtibata geçebilirsiniz.

Çabamız, yaşam hakkı mücadelemizin bir parçasıdır.

Eşitlik ve özgürlük için mücadele ediyoruz.

Aşımızı istiyoruz!

Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri"