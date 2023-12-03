İletişim emekçileri Eskişehir’de öğrencilerle buluştu

Patronların Ensesindeyiz (PE) İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı, Eskişehir’de İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Dayanışma ağının Eskişehir özelinde yapabilecekleri ve iletişim öğrencilerinin bu sürece nasıl katkı koyabilecekleri üzerine konuşulan etkinlikte Dezenformasyon Yasası olarak adlandırılan “Sansür Yasası” da konuşuldu.

Etkinlikte aynı zamanda hazırlık toplantılarına ve kimi yerleşimlerde adaylarını seçmeye başlayan Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’ne değinildi. THTM’nin iletişim emekçileri için de bir alan olduğu vurgulanırken İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı’nın THTM için gazeteci Ercan Deniz Küçük’ü aday olarak çıkardığına değinildi.