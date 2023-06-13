İletişim Başkanlığı: 'PKK üyesi, Hakan Fidan'ın yeğeni değil'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyon Bülteni'nin 76'ıncı sayısını yayımladı.

Bültende, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yeğeni Egid Zilan, PKK üyesidir" iddialarına da yanıt verildi.

Söz konusu iddianın yalanlandığı bültende, Fidan'ın böyle bir yeğeninin olmadığı belirtilerek, “Terör örgütlerinin manipülasyonlarına itibar edilmemeli” ifadeleri yer aldı.

Hakan Fidan’ın yeğeni olduğunu iddia edilen kişi daha önce ANF’ye konuşmuş ve dedesi ile Hakan Fidan'ın babasının öz kardeş olduklarını, Fidan'ı büyük amcası olarak tanıdığını söylemişti.