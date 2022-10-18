İletişim Başkanlığı 'Dezenformasyon Bülteni' yayımladı, katliamı aklamaya çalıştı

AKP'nin sansür yasası sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 'Dezenformasyon Bülteni' yayımladı.

Söz konusu bültende iktidarın yalan olduğunu belirttiği içeriklere yer verilirken, bu maddelerden ilki Amasra'da 41 işçinin hayatını kaybettiği katliam oldu.

Sayıştay raporlarının açık ifadeleri sonrasında gelen katliamın ardından yeterli önlemlerin alınmadığına işaret eden haberlere yanıt veren söz konusu "Dezenformasyon Bülteni", "Madenlerde yönetmelik ve mevzuatların uygulanmasına yönelik veriler, tüm iddiaları çürütür niteliktedir" iddiasında bulundu ve tüm önlemlerin alındığını öne sürdü.

İletişim Başkanlığı bu bültenle aksi yönde tüm haberleri "Dezenformasyon" ilan ederken, 41 işçinin ölümünün "tüm önlemler alındıysa" nasıl gerçekleştiğine dair ise bir ifadeye yer vermiyor.