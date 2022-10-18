'Çözülemez' denilen soruna dair 'çözüm belgesi' bu akşam 18.00'de açıklanacak

Türkiye'nin büyük oranda dışa bağımlılığı dolayısıyla çözülemeyeceği iddia edilen enerji başlığına ilişkin TKP'nin çözüm belgesi bu akşam saat 18.00'de açıklanacak.

Haber Merkezi

TKP, Türkiye'de kriz halini alan tüm başlıklara dair çözüm metinlerini duyurmaya devam ediyor.

İç politika, tarım ve gençlik çözüm metinlerinin ardından bugün saat 18.00'de, Türkiye'nin dışa bağımlılığı ve dünyada yaşanan kriz tablosu nedeniyle çözülemeyeceği öne sürülen enerji başlığına ilişkin çözüm belgesi açıklanacak.

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