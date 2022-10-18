'Çözülemez' denilen soruna dair 'çözüm belgesi' bu akşam 18.00'de açıklanacak

TKP, Türkiye'de kriz halini alan tüm başlıklara dair çözüm metinlerini duyurmaya devam ediyor.
İç politika, tarım ve gençlik çözüm metinlerinin ardından bugün saat 18.00'de, Türkiye'nin dışa bağımlılığı ve dünyada yaşanan kriz tablosu nedeniyle çözülemeyeceği öne sürülen enerji başlığına ilişkin çözüm belgesi açıklanacak.
Kışın üşüdük yazın piştik.— TKP (@tkpninsesi) October 18, 2022
Isıtıcıların tost makinelerinin fişini çektik, odaları kapattık.
Çamaşırları bulaşıkları gece attık.
Yine düşmedi fatura..
Yetmedi #Bartın'da evlere, ülkede yüreklerimize ateş düştü.#enerji'de çözümü açıklıyoruz:
🗓️Bu akşam⏰18:00
📺TKP YouTube kanalı pic.twitter.com/KNbhYyZmm2