'Çözülemez' denilen soruna dair 'çözüm belgesi' bu akşam 18.00'de açıklanacak

Kışın üşüdük yazın piştik.

Isıtıcıların tost makinelerinin fişini çektik, odaları kapattık.

Çamaşırları bulaşıkları gece attık.

Yine düşmedi fatura..

Yetmedi #Bartın'da evlere, ülkede yüreklerimize ateş düştü.#enerji'de çözümü açıklıyoruz:

🗓️Bu akşam⏰18:00

📺TKP YouTube kanalı pic.twitter.com/KNbhYyZmm2