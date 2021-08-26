İletişim Başkanı ve AKP Sözcüsü'nden Afganistan açıklaması: Yanlarında olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Afganistan'da görev yapan Türk askerlerinin dönüşüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması noktasında bugüne kadar çok önemli görevler üstlendiğini belirten Altun, Türk ordusunun 2002'den bu yana hem çok taraflı hem de ikili anlaşmalar kapsamında Afganistan'da görev aldığını hatırlattı.

Altun, ülkelerini yeniden inşa etme mücadelelerinde Afgan halkını desteklediklerini ve desteklemeye de devam edeceklerini söyledi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, yanlarında olmaya devam edecek

AKP’li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afganistan’da görev yapan, dost ve kardeş Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sunan silahlı kuvvetlerimiz bir görevi daha başarıyla yerine getirmiştir. Kahraman askerlerimizi kutluyoruz. Bu kapsamda 6 yıldır sürdürdüğümüz Kabil Havaalanı misyonunda görev yapan askerlerimiz vatanımıza dönüyor. Türkiye, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edecektir. Türkiye güvenilir bir dost, kardeş ve müttefiktir" dedi.

Türk vatandaşlarının ülkeden tahliyesine yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tahliyesine başlandı. İlk olarak Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağıyla Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, daha sonra buradan Türk Hava Yollarının TK 6889 seferiyle Ankara'ya hareket etti. İçinde 345 yolcunun bulunduğu uçak, saat 11.45'te Esenboğa Havalimanı'na indi.