İletişim Başkanı Altun’dan NATO'ya çağrı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, NATO Zirvesi öncesi İletişim Başkanlığı tarafından Madrid’de düzenlenen panelde konuştu.

1952 yılında NATO’ya katılan Türkiye’nin hala İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu söyleyen Altun, Türkiye’nin geride kalan 70 yıllık dönemde hem müttefiklerine güçlü desteği hem de İttifak’a sunduklarıyla NATO’nun vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini dile getirdi.

Fahrettin Altun, "Üzülerek ifade etmeliyim ki, terörle mücadele söz konusu olduğunda bazı NATO müttefiklerimizin yanımızda olmadığı hissi, NATO’nun Türk milleti nezdindeki imajına ciddi anlamda zarar vermektedir. Aynı şekilde NATO’nun en çok terör saldırısına hedef olan ülkesi olarak terörle mücadele noktasında hem İttifak’ın hem de müttefiklerimizin gereken hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz" dedi.