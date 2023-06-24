'İlerici' cumhuriyetin, gerileyen meclisi

Milletin Meclis'i kuruluşundan 100 yıl sonra iktidardaki siyasal İslamcı AKP ve sosyal demokrat olduğunu, sağa kaymadığını iddia eden CHP tarafından sağcı, laiklik karşıtı, dinci ve Hizbullahçılara teslim edildi. Halkı temsil etmeyen, Cumhuriyet'in kurucu değerlerinden uzak bu Meclis'in geçirdiği evreleri ve nasıl geriye gittiğini araştırmacı-yazar Barış Zeren ve CHP eski milletvekili ve hukukçu İlhan Cihaner soL TV'ye anlattı.