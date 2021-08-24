İlçe milli eğitim müdürlüğü 11 yıldır prefabrik binada hizmet veriyor

Ankara Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 11 yıldır prefabrik binada hizmet vermesine ilişkin CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'dan açıklama geldi.

"İtibardan tasarruf olmaz diye uçak filosu kurup, yazlık, kışlık saray yaptıranlar Ankara’nın göbeğinde Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bir bina tahsis edememiş" diyen Kaya, "Ankara Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 11 yıldır prefabrik bir binada hizmet vermektedir. Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün prefabrik binasını giderek yerinde inceledim. Bu görüntü Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına ve Başkent Ankara’ya hiç yakışmıyor" ifadesini kullandı.

Kaya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e yanıtlaması için şu soruları sordu:

1. Ankara Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü neden prefabrik binada hizmet vermektedir?

2. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ankara Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün prefabrik binada hizmet vermesi ne anlama gelmektedir?

3. Ankara Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne hizmet binası verilecek/yapılacak mıdır? Bu konuda yapılan bir çalışma var mıdır?