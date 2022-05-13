İlber Ortaylı 'sözlerim cımbızlandı' dedi: Vatandaşlık satılıyor Türkiye'de bu büyük bir rezalettir

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde mültecilerle ilgili olarak iki televizyon kanalında iki farklı açıklamasının yer almasına ilişkin açıklamada bulundu.

Ortaylı, A Haber'de katıldığı programda "Nüfusun entegrasyonundan söz edemeyiz. Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var, yaşlanıyoruz. Afganlar olmasın diyenler var. Senin bağında bahçende meyveyi kim toplayacak, hayvanlara kim bakacak?" demiş, Halktv'de ise farklı ifadeler kullanmıştı.

Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Ortaylı, sözlerinin cımbızla çekildiğini öne sürerek, "Her zaman söylüyorum, her mülteci aynı mülteci değildir. İki tane yayın kuruluşu da Halk TV ve A Haber de birbirine zıt şeyler çıkartıyorlar. Hayır cımbızla çekiyorlar, bu eski adettir, kasaba adeti. 'Orada böyle burada böyle diyor' diye konuştular. Böyle trollük yapılmaz. Amaçlı olabilir. Bu iki konuşmanın hepsini okumak lazım oraya bir şey yazacaksan" şeklinde konuştu.

"Göçmenler konusunda kontrolü elden çıkardık" diyen Ortaylı, "Vatandaşlık satılıyor Türkiye'de bu büyük bir rezalettir... Böyle 400 bin dolara, 250 bin dolara vatandaşlık satılmaz ayrıca ev de satılmaz. Yani Türkiye yabancılara mesken satacak bir konumda değil. Böyle bir beynelminel kanun yok böyle bir zorunluluk yok. AB içinde olan ülkeler bile bu konuda farklı rejimler uyguluyor" ifadesini kullandı.