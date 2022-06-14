İlaçlara da zam geliyor

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, ilerleyen günlerde ilaç fiyatlarına yüzde 20 civarında zam beklentisi olduğunu belirterek, "Sağlık Bakanlığı’nın ilaçta yüzde 20 oranında fiyat artışı talebinin olduğu bilgisini aldık. Artış oranı yüzde 20'nin üzerinde de olabilir'' dedi.

Sözcü'den Cem Yıldırım'ın haberine göre, Ankara Eczacı Odası Başkanı Ercanlı verdiği demeçte, "Eczaneler yaşanan krizden dolayı ciddi anlamda ekonomik darboğaza girdi. Eczanelerimizin bir kısmı süreç içerisinde kapanmaya başladı. Bu işi uzun yıllardır yapan bazı meslektaşlarımızın artık meslek yapma arzuları da ortadan kalktı ve mesleği bırakıyorlar" dedi.

'İlaçların yüzde 17'si yok, birçok ilaç Türkiye'de üretilemiyor'

Ercanlı, ilaçlarda yokluk yaşandığını dikkat çekerek, "Birçok ilaçta yokluk yaşıyoruz. Kurdaki artışla beraber ve pandemi sürecinin de bunun üzerine eklenmesiyle birlikte ilaç yokluğu maalesef tekrar artışa geçti. Elimizdeki verilere göre, yaklaşık yüzde 17 oranında bir ilaç yokluğu mevcut. Birçok ilaç yurt dışından ithal edilemiyor. Uluslararası alanda ilaç ham madde fiyatlarındaki artış da, sanayimizde birçok ilacın üretemez hale gelmesine yol açtı" dedi.

'Hastalarla eczacılar karşı karşıya geliyor'

İlaç yokluğundan dolayı hastalarla eczacıların karşı karşıya geldiğini söyleyen Taner Ercanlı, "Hasta reçetesiyle geldiğinde ilacını ulaştırmak istiyoruz. Buradaki engel fiyat ise çözülmesi lazım. Biz ilaca zam isteyen tarafta değil ilacın erişilebilir olmasını isteyen taraftayız" diye konuştu.

'Eczacılar yok sayıldı'

Ercanlı sağlık çalışanlarına yapılan iyileştirilmelerde eczacıların dışarıda tutulduğunu belirterek, "Sağlık çalışanlarına yönelik iyileştirmeyle ilgili maalesef üzülerek gördük ki eczacılarımız yine yok sayıldı. Kamu hastanelerinde 3 bin 300'ün üzerinde eczacımız var. Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, İl Sağlık Müdürlükleri gibi kamunun her alanında görev yapan eczacı meslektaşlarımızın yasal düzenlemenin dışında tutulduğunu gördük" diye konuşmasına devam etti.