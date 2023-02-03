İlaç yokluğu ne kadar sürecek? Kütahya Eczacı Odası Başkanı firmalardan gelen bilgiyi açıkladı

Piyasada özellikle çocuk ilaçlarını bulamadıklarını söyleyen Kütahya Eczacı Odası Başkanı Cahit Ceylan, "20 yıllık mesleğimde böyle bir durumla karşı karşıya kalmadım. Sağlık Bakanlığı sıkıntı çekilen ilaçlarda üretim miktarının artırılacağını söyledi. Hâlâ bekliyoruz, ilaçlar hâlâ piyasaya çıkmadı. Firmalardan edindiğimiz bilgilere göre de Nisan ayına kadar bu ilaç yokluğu, krizi devam edecek" dedi.

Ceylan, eczacıların ve hastaların gündeminden düşmeyen ilaç krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Eczacılar olarak üretilen ilaçların pek çocuğunun ihraç edildiğini öğrendiklerini aktaran Ceylan, iç piyasadaki arz karşılandıktan sonra ihracat yapılması gerektiğini kaydetti.

'Tamamen yok diyebileceğimiz ilaçlar da var'

Uzun zamandır süren ilaç yokluğunun ilaç krizine dönüştüğünü aktaran Cahit Ceylan şunları söyledi:

"Son dönemde özellikle çocuk gruplarındaki pediatrik antibiyotikler, pediatrik vitaminler, gargaralar, öksürük şurupları, ateş düşürücü ilaçlar hâlâ bulunamamakta ve çok kısıtlı sayıda eczanelerimize gönderilmekte fakat hasta sayımız fazla olduğu için hastalarımızın ilaçlarının birçoğunu karşılayamaz durumdayız. Nöbetçi eczane sayımızı artırdığımız halde, nöbetçi eczanelerimizde, mevsimsel bir hastalık sürecinden de geçmemizden dolayı hastalarımız ilaçlarına ulaşmakta çok zorlanmakta. Reçetede dört tane ilaç yazılıysa biz birkaç tanesini hastaya teslim edemiyoruz ve hastanın tedavisi tamamlanamıyor. Bu konunun temeline indiğimiz zaman yıllardır avro kuru baz alınır ve bunun yüzde 60’ı oranında ilaçta avro kuru belirlenir. Şu anda 10 buçuk civarında bir avro kuru belirlenmiş durumda. Ama gerçek avro kuru 20 civarında olduğu için birçok firma etken madde dahil ithal etmekte zorlanıyorlar. Diğer bir konu ise, ilaç için ambalaj malzemesi özellikle cam ambalaj malzemesi bulamadıkları için ilaçlar kısıtlı sayıda üretiliyor. Tamamen yok diyebileceğimiz ilaçlar da var. Özellikle kadın hormon ilaçları eczanelerimizin nerdeyse tamamında yok. Bazı kanser ilaçlarının bazıları eczanelerimize gelmiyor uzun zamandır. Mesela bugün bir hastamızın tansiyon ilacını karşılayamadık. Kütahya, Eskişehir, Bursa yakın iler dâhil ilacını bulamadık. Firmayla görüştüğümüzde ne zaman geleceği belli değil. Hastamızı doktoruna gönderip başka bir tansiyon ilacına geçmesini tavsiye edebiliyoruz. Bunlarla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekçi çözüm yollarında adımların atılmasını istiyor ve bekliyoruz.

'Bir kulak tıkamayla karşı karşıyayız'

Bunun daha planlı bir şekilde yapılması, iç piyasadaki hastalarımızın arzını karşıladıktan sonra bu işe devam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sağlık Bakanlığı sıkıntı çekilen ilaçlarda üretim miktarının artırılacağını söyledi. Keşke bu açıklama kriz derinleşmeden yapılsaydı. Kriz gözüktüğü zaman bu tedbirler alınmış olsaydı bu günlere gelinmezdi. Maalesef bir kulak tıkamayla karşı karşıyayız. Kriz var, kriz var, ilaç yoklarıyla eczaneler karşı karşıya denildiği halde krizin en son noktasında dibinde, derinleşmesini bekledikten sonra tedbirler alınıyor. Bu tedbirler alınsa da hemen cevap vermiyor. Normale dönmesi çok uzun zaman alıyor. Arz ve talep dengesi bozulduğunda bu tedbirlerin öncelikli alınması lazım ki krizin derinleşmemesi lazım. Hâlâ bekliyoruz, ilaçlar hala piyasaya çıkmadı. Hâlâ eczanelerimize bir iki tane geliyor ve sabah erkenden gelen iki üç hasta ilaçları alıp gidiyor. Firmalardan edindiğimiz bilgilere göre de Nisan ayına kadar bu ilaç yokluğu, krizi devam edecek. Tabi buradaki en büyük sıkıntılarımızdan birisi de hastalarımızla eczacılarımız ilaç yokluğu meselesinde karşı karşıya kalıyor. Bazen artık hastalarımıza bu konuyu anlatmakta zorlanıyoruz. Ama bilsinler ki bulunamayan ilaçların sebebi eczacılar, eczaneler değil. Bizim tek görevimiz rafımızda bir tane bile olsa hastanın o ilacını tamamlayıp tedavisini devam ettirmek. Depolarda da yok şu anda.

'20 yıllık mesleğimde böyle bir durumla karşılaşmadım'

Her kış belli salgın dönemlerinde bazı ilaçları bulmakta zorlandıklarını ifade eden Ceylan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu yaşadığımız çok farklı bir şey. Ben hayatımda, 20 yıllık mesleğimde böyle bir durumla karşı karşıya kalmadım. Ateşli çocuğuyla eczaneme gelmiş bir hastaya antibiyotiğin olmadığını söylediğim bir durumla karşı karşıya kalmadım. Ateş düşürücüleri, ağrı kesicileri hastalarımıza teslim edemediğimiz, kanser hastalarımıza ilaçlarını teslim edemediğimiz bir durumla karşı karşıya kalmadım. O sıkıntıyı hissederdik, bende bulamazsa yandaki eczanede bulurdu. Onda olmasa başka eczanede bulurdu. 10, 15 eczane gezmiş hastalarımız var. Yazık değil mi bu insanlara?" (ANKA)