Bakan Koca'ya HPV aşısı sorusu: 'Daha ne kadar oyalayacaksınız?'

CHP Ankara milletvekili Gamze Taşcıer, HPV aşısıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Mesleği eczacılık olan Taşcıer, Koca’nın geçen Kasım ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunda HPV aşıları ile ilgili olarak ''Belirlenen bir grupla aşılamaya başlayacağız ve kapsamını kademe kademe genişleteceğiz'' ve Aralık ayında verdiği bir demeçte de "Yerli HPV tanı kiti bir hafta, on gün içerisinde devreye girecek. HPV aşısı ile ilgili de planımız hazırlanıyor. Hangi yaş gruplarına öncelikli olarak uygulayacağımız konusu üzerine çalışıyoruz" diye konuştuğunu hatırlattı.

Taşcıer, önergesinde şunları kaydetti:

“Yıllardır insanlar, sağlıkları için mücadele ediyor. Sağlık Bakanlığı ise bugüne dek kulağının üzerine yattı. Nihayet kasım ayında söz verildi ama oyalama devam ediyor. HPV’ye bağlı gelişen rahim ağzı kanserinden aşı ile korunmak mümkün. Ancak önlenebilir olmasına rağmen rahim ağzı kanseri, dünya çapında kadınlar arasında en sık görülen dördüncü kanser türü. Sağlıkta önleyici ve koruyucu sağlık hizmeti önceliklidir. Aşı bedelinin kişiye iadesine karar verilen birçok mahkeme kararı var. Ama Bakanlık, vatandaşlarımızı mahkeme koridorlarında bekletmeye devam ediyor.”

'18 yaş kriterini hangi bilimsel veriye dayandıracaksınız?'

HPV aşısının ödeme kapsamına alındığı ülkelerden birinin Avustralya olduğunu belirten Taşcıer, “Avustralya’da 2007 yılında 12-13 yaş kız çocuklarına ücretsiz HPV aşılama programı başlatıldı. 2015 yılında yapılan değerlendirme sonucu, 18-24 yaş arasındaki kadınlarda HPV görülme oranının yüzde 22,7’den yüzde 1,1’e düştüğü görüldü. Önümüzde net bir örnek var ama uygulamaya geçilmiyor. Vatandaşlarımızın sağlığı iktidar gözünde bu kadar değersiz mi?” dedi.

HPV aşı bedelinin kişiye iadesi hakkındaki emsal mahkeme kararının üzerinden neredeyse bir yıl geçtiğini belirten Taşcıer, şunları kaydetti:

“Daha fazla vakit kaybetmeden ve vatandaşları mahkeme koridorlarında bekletmeden, HPV aşısı hızla Ulusal Aşı Programı’na alınmalı ve ücreti devlet tarafından karşılanmalı dedik, Bakanlık hâlâ adım atmadı. ‘HPV aşısının uygulanması konusunda bir çekincemiz asla yok. Ancak ülkemizin sosyal gerçekliklerinden kopuk kararlar alınmasının kimseye bir faydası yok. Yaptığımız planlamaya göre, yaş gruplarını ve medeni hal durumlarını dikkate alan bir plan hazırlığındayız. Bilim insanları HPV aşısının en yüksek koruyuculuk oranının 9-14 yaş aralığındaki kız çocuklarına yapılması durumunda ortaya çıktığını belirtmesine karşın, 18 yaş üzerinde olanlara rahim ağzı kanseri aşısı yapılması için çalışmamızı son noktaya getirdik’ açıklamanız hangi bilimsel veriye dayanmaktadır? İnsanları daha ne kadar oyalayacaksınız? Maksat, 14 Mayıs’tan önce programa alınıp alınmayacağıdır. Çünkü Millet İttifakı olarak taahhüt ediyoruz, iktidara gelir gelmez HPV aşılarını aşı takviminin içerisine alarak geri ödeme sistemine dahil edeceğiz.” (ANKA)