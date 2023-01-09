İlaç krizinde gelinen nokta: Acil vakalar için aşılar toplatılıyor, çocuklara aşı yapılamıyor

Ülkede bir süredir gündem olan aşı ve ilaç tedariği konusunda yaşanan sıkıntılar devam ediyor. Bir yandan yurttaşlar eczanelerden ihtiyaç duydukları ilaçlara ulaşamazken diğer yandan da aşı takvimine göre atılması gereken adımlarda gecikmeler yaşanıyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan gelen bazı talimatlar neticesinde bazı Aile Sağlığı Merkezleri'nden aşıların toplatıldığı ve acil vakalara iletilmek üzere hastanelere iletildiği öğrenildi.

'Aşı temin edilene kadar sadece acil vakalara uygulanacak'

AKP'nin sağlık politikaları neticesinde ülke ilaç ve aşı tedariği konusunda yurt dışından gelecek ürünlere muhtaç bırakılmış durumda. Kendi aşısını üretebilen ve kendisine yetebilen bir ülke olmaktan artık çok uzak olan ülkemizde yurttaşların ihtiyacı olan aşılar uygulanamıyor.

Bir yandan hepatit aşılarının tedariğinde sıkıntılar yaşanırken diğer yandan piyasadaki tetanoz aşılarının da toplatıldığı ifade ediliyor. Piyasadan toplatılan aşıların yalnızca hastanelerde acil vakalar için kullanılacağı bilgisi gelirken, yurttaşların aşı takvimlerindeki periyot da bozulmuş oldu.

Resmi bir açıklama yok

Toplatılan aşılar konusunda tedarik zincirinde mi sorunlar yaşanıyor yoksa üretilen aşılarda mı sorun olduğu konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, toplatılan aşıların illerdeki büyük hastanelere nakledildiği ifade ediliyor. Tetanoz aşısı için üretim hatası olduğu bilgisi kamuoyuna yansırken hepatit aşılarının ise acil vakalara teslim edilmek üzere toplatıldığı belirtiliyor.

'Aşı yok, erteleyin'

Yetkililer tarafından bazı Aile Sağlığı birimlerine "Elimizde aşı yok, hastalar için erteleme yapın" denildiği öğrenildi. Konuya dair soL Haber'e konuşan hekimler "Normalde erteleme diye bir seçenek yok. Hastanın bir aşı takvimi var ve buna uymak zorundayız. Bu yöntemler bilime aykırı. Rutin uygulamalarda sistemde de 'erteleme' seçeneği de yok ama veri tabanında güncelleme yaparak 'erteleme' seçeneği ekleyeceklerini söylediler" dedi.

'Elimizde aşı yok, çocukları aşılayamıyoruz'

Aşı konusunda tedarik sorunu yaşadıklarını ifade eden hekimler bir süredir çocuklar için uygulanan rutin aşılarda sıkıntı yaşadıklarını söylüyor. Son bir kaç ayda yoğunlaşan aşı tedariğinde özellikle verem, çocuk felci, hepatit b gibi aşılarda sorun yaşadıklarını söyleyen hekimler, ellerine ulaşan aşıların sayısının yetersiz olduğu için aşılanacak çocukları bir araya getirip belli günlerde toplu şekilde aşılama yaptıklarını ifade ediyor.

Ancak gelinen son noktada hepatit ve tetanoz aşılarının toplatılması ihtiyaç duyulan diğer aşıların da tedarik edilememesinden ötürü çocuklara dahi takvimine uygun aşılama yapılamadığı belirtiliyor. Bazı aşıların sadece büyük hastanelerde enfeksiyon uzmanlarının izni dahilinde verildiği belirtilirken yurttaşların rutin olarak ulaşması gereken aşılardan mahrum kaldığı söyleniyor.

Çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşanlar tehdit altında

Kuduz aşısında tedarik sorunu yaşanırken gündelik hayatta hayvanlarla temas halinde olmak zorunda kalan bazı meslek gruplarının büyük risk taşıdığı belirtiliyor. Özellikle çiftçilerin ve hayvancılıkla uğraşan yurttaşların tehdit altında olduğu ifade edilirken bu tür mesleklerde çalışanların özellikle yaralanmalara karşı kendilerine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Birçok şehirde aşıya erişim yok: Van, Urfa, Adana ve Hatay başı çekiyor

Birçok şehirde aşılara erişim sıkıntısı yaşanırken Van, Urfa, Adana, Hatay gibi şehirlerde yenidoğan bebeklerde dahi aşı konusunda sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor.

TTB Aile Hekimliği Kolu'nun Van bölgesi için yayımladığı raporda mobil sağlık hizmetlerinde aşı ve tetkiklerin yapılamadığı belirtildi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK) sekreteri Sibel Uyan Van bölge toplantısı sonuç bildirgesi için yaptığı açıklamada "Kırsal bölgelerde verilen mobil hizmetlere ulaşım ve güvenlik sorunları nedeniyle çoğunlukla özel taksilerle sağlanmakta, mobil hizmetlerde kan ve idrar tetkikleri ile soğuk zincir koşulları oluşturulamadığı için aşı yapılamamaktadır” dedi.

soL Haber'e konuşan bir hekim, Van'daki Aile Sağlığı Merkezleri'nden aşıların tutanak tutularak toplatıldığını belirtirken tedarik konusunda da benzer sıkıntıların devam ettiğini ifade etti. Hekimler aşılama konusunda rutin takvimlerini uygulayamadıklarını söylerken yurttaşlar ise yaşanacak olumsuzluklardan ve doğacak sağlık sorunlarından tedirgin.