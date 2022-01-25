İktisatçı Nazif Ekzen yaşamını yitirdi

Bir dönem Maliye Bakanlığı'nda bürokrat olarak görev yapan Turizm Bakanlığı Eski Müsteşarı Nazif Ekzen yaşamını yitirdi.

Türkiye Kısa İktisat Tarihi kitabıyla tanınan Ekzen ayrıca Müşerref Hekimoğlu’nun yaşamını yitirmesinin ardından eski ANKA Haber Ajansı’nın bir süre yöneticiliğini üstlenmişti.

Korkut Boratav, Ali Rıza Aydın, Aziz Konukman, Hayri Kozanoğlu, Serdar Şahinkaya, Pınar Bedirhanoğlu, Seyhan Erdoğdu, Bilsay Kuru, Mustafa Sönmez, Oktar Türel, Ebru Voyvoda, Galip Yalman, Erinç Yeldan ve Ergin Yıldızoğlu, Ekzen'in kaybının ardından yaptıkları açıklamada "Nazik ve mümtaz dostumuz, meslektaşımız sevgili Nazif Ekzen'i zamansız yitirmenin derin üzüntüsü içindeyiz" dediler.