'İktidarın yanında saf tutan birileri varsa bilmeliler ki Alevi toplumu onlara rızalık vermez'

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, "Alevi toplumu, kendi inancı içerisinde 'rızalık' vermediği dedeyi posta oturtmaz" ifadesini kullanarak, "Bugün olur da, mevcut iktidarın yanında saf tutan birileri varsa, bilmeliler ki; zaten Alevi toplumu onlara rızalık vermez, posta oturtmaz" dedi.

Halk TV'de katıldığı canlı yayınında Özlem Akarsu Çelik'in sorularını yanıtlayan Erçe, diğer Alevi örgütleri ile birlikte Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen cemevleri kanun teklifi için 8 Kasım’da Ankara’da TBMM önünde eylem yapma kararı hakkında konuştu.

Mevcut iktidarın yanında olan 'dedelere rızalık' verilmediği durumunda 'posta' oturmanın mümkün olmayacağını söyleyen Erçe, şunları söyledi:

"Alevi toplumunun önderlerinin öne çıkan esas başlıklarından biri de rızasız lokma yemeyiz. Dedelerimizin, analarımızın en önemli sözüdür. Her dönem olduğu gibi içimizden 'Hızır Paşa'lar çıkabilir.

Alevi toplumu, kendi inancı içerisinde 'rızalık' vermediği dedeyi posta oturtmaz. Bugün olur da, mevcut iktidarın yanında saf tutan birileri varsa, bilmeliler ki; zaten Alevi toplumu onlara rızalık vermez, posta oturtmaz.

Post, herkesin oturabileceği bir yer değildir. Alevilik asla ve asla inanç önderini, bir devletin memuru yapmaz. Dolayısıyla yasal düzenlemeyi yapan iktidar, bunu bile bile, aleviliği tarif etmekle kalmayıp, kendi alevisini ve kendi Alevi kurumlarını yaratma çabasından vazgeçmiyor."