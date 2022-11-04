Alevi kurumları Meclis önünde eylem kararı aldı

AKP'nin 21 maddelik torba kanun teklifinde Alevilikle ilgili düzenlemeleri içeren maddeler, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Kültür' ifadesiyle kabul edilmişti.

Alevi kurumları söz konusu düzenlemeye karşı 8 Kasım saat 10.00'da TBMM Dikmen kapısı önünde eylem yapacak.

Eyleme ilişkin imzacı kurumlar şöyle:

Alevi Bektaşi Federasyonu

Alevi Dernekleri Federasyonu

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı

Alevi Kültür Dernekleri

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği

Demokratik Alevi Dernekleri

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu

Halktv'den Nazlıcan Ermiş'in haberine göre, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri Özgür Kaplan, söz konusu eyleme ilişkin "AKP'nin 20 yıllık iktidarı döneminde Alevilere hiçbir zaman samimi ve dostane yaklaşmadığını biliyoruz. Sicili bozuktur Alevilere karşı AKP'nin. Madımak davasında katillerin avukatlığını yapanların hemen hemen tümü AKP'den milletvekili oldu. 29 yıllık Madımak Katliamı davasının 20 yılı AKP döneminde geçti. Biz AKP'ye güvenmiyoruz. Ayrıca Alevilik hiçbir şekilde anayasal sınırların içine sığdırılamaz. İnsanların kendi inançlarını nerede yaşayacağını devlet tarif edemez" açıklamasında bulundu.

Kaplan, "Eylem, başta torba yasa içinde Aleviliğin tarifine yönelik yapılacak fakat toplamda laiklik için, laikliği sahiplenmek adına yapmak istiyoruz. AKP, Alevileri, Alevi kurumlarını duymadan, görmeden Alevisiz 'Alevi Açılımı' yapmaya devam ederse bu eylemlerimiz çoğalarak devam edecek" diye konuştu.