İktidarın patronlara ‘Ne istediniz de vermedik?’ politikasının sonu yok: Bir adım daha

Dün Resmi Gazete’de yayınlanan Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan bazı değişikliklerle sermaye şirketlerine kaynak aktarmanın yeni yolları yasalaşmış oldu. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun istisnaları düzenleyen 5. Maddesinde yapılan değişiklikle, şirketlerin yatırım fonu ve girişim sermayesi yatırım fonlarından elde ettikleri kâr paylarının yanında, fon paylarının iadesinden elde edilen kazançlar, ya da elde tutulan fonların değer artış kazançları Kurumlar Vergisi’nden muaf hale getirildi. Şirket olarak yatırım yapılan fon ne kadar kazanç sağlarsa sağlasın, şirket bu kazançları realize etsin ya da etmesin bu kazançlar üzerinden sıfır vergi ödeyecek.

Pandemi etkisi altındaki ekonomiye destek verme iddiasındaki hükumet 2020 yılında önce mevduatlardaki stopaj oranını düşürmüş, ardından yatırım fonlarındaki vergiyi gerçek kişiler için sıfırlamıştı. Daha sonra sadece nitelikli yatırımcıların, yani 1 milyon TL üstü yatırım aracına sahip olan gerçek kişiler ve kurumların, yatırım yapabildiği Gayrimenkul Fonları’nın yüzde 10 olan stopajı da 2 yıldan uzun süre elde tutan gerçek kişiler için sıfırlandı. Ancak AKP için sermayeye ‘Ne istediniz de vermedik?’ politikasının sonu yoktu. Zaten sürekli olarak verilen türlü teşvikler, avantajlar, vergi silmelerin üzerine, paradan para kazanan yatırımlardan elde edilen kazançlar da vergisiz hale getirildi. Böylece vergi yükünün çoğu bir kez daha emekçi halkın sırtına yüklenmiş oldu.