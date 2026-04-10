İktidarın ekolojik yıkımına sessiz kalan yönetime karşı Çağdaş Demokrat Çevre Mühendisleri yönetime aday

Ülkemizin dört bir yanında dereler kurutulup ormanlar talan edilirken, memleketin her karış toprağı sermayedarlara peşkeş çekiliyor. Geleceğimiz, Murat Kurum'un talimatlarıyla savrulan kısa süreli kazançlar uğruna gözden çıkarılıyor. Tam da bu karanlık tabloda, doğanın korunması ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı için mücadele eden TMMOB Çevre Mühendisleri Odası'nın 11-12 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek genel kurulu ve seçimleri tarihi bir önem taşıyor.

'Çözüm üretmek zorundayız'

Seçimler öncesinde İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Trabzon ve Trakya'dan yola çıkan Çağdaş, Demokrat Çevre Mühendisleri, mavi liste ile yönetime aday olduklarını duyurdu. Meslek odasını daha katılımcı, şeffaf ve güçlü bir kurumsal yapıya dönüştürmek için bir araya gelen mühendisler, çevre mühendisliğini yalnızca teknik bir uzmanlık alanı olarak değil, aynı zamanda kamusal bir sorumluluk ve toplumsal mücadele alanı olarak görüyor. Günümüzde derinleşen ekolojik yıkım, artan işsizlik ve güvencesiz çalışma koşullarının, meslek odasının daha etkin ve çözüm üreten bir rol üstlenmesini zorunlu kıldığı ifade ediliyor.

Kamusal yararı önceleyen ve halktan yana bir örgütlenme anlayışıyla hareket eden çağdaş mühendisler, meslek alanındaki üretimlerin toplumsal faydaya hizmet etmesini esas alıyor. Önerdikleri kolektif, yatay ve katılımcı yönetim modelinde, kararların tüm birimlerin katkısıyla alındığı ve genel merkezin sadece koordinasyon sağlayıcı bir rol üstlendiği bir yapı hedefleniyor. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda, meslektaşlarının karşı karşıya olduğu işsizlik, düşük ücretler ve güvencesiz çalışma koşulları gibi sorunlara karşı somut politikalar geliştirmeyi taahhüt ediyorlar.

Memleketin doğası bir avuç sermayedara peşkeş çekilirken, rantın değil çevrenin ve emeğin tarafında durmaya devam ediyoruz. Bu talana karşı gerçeğin sesini büyütmek ve bağımsız haberciliğe güç vermek için siz de soL'a abone olun.

Tüm birimlerin katılımıyla yeni bir yönetim modeli

Konuya dair soL'a konuşan Meryem Kayan, meslek odasının daha kapsayıcı ve güçlü bir yapıya kavuşması için aday olduklarını belirtti.

Kayan, mesleği yalnızca teknik bir uzmanlık olarak değil, kamusal bir sorumluluk olarak gördüklerini vurgulayarak, bilimsel ve teknik temelli meslek ilkelerini güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Meslektaşlarının nitelikli eğitime erişimini, güvenceli istihdamını ve uygun çalışma koşullarını en temel öncelikleri olarak gördüklerini belirten Kayan, TMMOB'nin demokratik kitle örgütü ilkelerini esas alarak ekolojik ve toplumsal yararı önceliklendirdiklerini ifade etti.

Mevcut durumda iktidara yakın olan yönetimin, iktidarın yaptığı birçok yanlış uygulamayı eleştirmek yerine görmezden geldiğini söyleyen Kayan, kararların tek merkezden ve keyfi bir tutumla değil, tüm birimlerin eşitlikçi katılımıyla alındığı bir model önerdiklerini sözlerine ekledi. Bu modelde genel merkez, sadece karar veren bir merci olmaktan ziyade koordinasyon sağlayan bir yapı olarak konumlandırılıyor.

Halkın kazanımlarını savunan bir anlayışa ihtiyaç var

Kayan, bu değişimi bir tür zorunluluk olarak tarif ediyor. İktidarın sermaye politikalarına yakın duran mevcut yönetimin, TMMOB'un kuruluşundan bu yana savunduğu bilimsel, çağdaş ve emekten yana tavırdan uzaklaşmasının sadece odaya değil tüm memlekete zarar verdiğini belirten Meryem Kayan, adaylık gerekçelerini şu sözlerle özetliyor:

"Çağdaş Demokrat Çevre Mühendisleri olarak; mesleki hakların yönetmelikler ve kararnamelerle gasp edilmesine karşı meslek örgütlülüğünden, ekolojik yıkım ve rant projelerine karşı doğadan, kapitalist sömürü düzenine karşı emekten yana saf tutan çevre mühendisleriyiz. Kendi mesleki mücadele hattımızı, toplumun hak ve özgürlük mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu nedenle sermayeye karşı emekçilerin, ırkçılığa ve cinsiyetçiliğe karşı eşitliğin, gericiliğe karşı laikliğin, baskı ve tahakküm politikalarına karşı özgürlüklerin yanında duruyoruz."

'Toplumun ve doğanın Çevre Mühendisleri Odasın'a ihtiyacı var'

Mevcut yönetimin pratiklerinin toplumun ve doğanın Çevre Mühendisleri Odasından ihtiyaç duyduğu destekten mahrum kalmasına neden olduğunu ifade eden Meryem Kayan, Çağdaş, Demokrat Çevre Mühendislere duyulan ihtiyacı şu sözlerle özetliyor:

"İşsizlik, güvencesizlik, düşük ücretler ve mobbing, meslektaşlarımızın çalışma yaşamını kuşatmış durumda. Esnek ve kuralsız istihdam modelleri, mesleğimizi değersizleştirirken, kamu yararı yerine sermaye çıkarları gözetilerek yapılan düzenlemeler ise meslek alanlarımızı daraltıyor. Bu tabloya karşı yaşanabilir ücretin, güvenceli geleceğin ve onurlu çalışma koşullarının yaratılmasının bizler için vazgeçilmez olduğunun altını özellikle çiziyoruz. Odamızı yöneten mevcut anlayışın ortaya koyduğu pratik; ne yazık ki meslektaşlarımızın, toplumun ve doğanın Çevre Mühendisleri Odasından ihtiyaç duyduğu destekten mahrum kalmasına neden olmuştur. Bizler hem Odamızda yaratılmak istenen kişi kültü ve Başkan şahsına indirgenmiş Oda Yönetim Kurulu anlayışını yıkarak ortak aklı ve kolektif yönetim anlayışını Odamıza yerleştirmek hem de tüm bilgi birikimimizle meslektaşlarımız ve toplumla ihtiyaç duyulan dayanışmayı hayata geçirmek için 18. Dönem Çevre Mühendisleri Odası yönetimine adayız."

Meslek odalarındaki emekten ve halktan yana üretimler, bu topraklarda hala en büyük ihtiyaçlardan biri olmaya devam ediyor. Çevre hakkını temel bir insan hakkı ve yaşam hakkının ayrılmaz bir parçası olarak gören çağdaş mühendisler, pazar günü yapılacak seçimlerde doğanın talanına karşı birlikte yönetip birlikte başarmak için meslektaşlarını odaya sahip çıkmaya çağırıyor.