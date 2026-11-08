İktidardan 'yaş' sinyali: Emekliye 'müjde'nin altından yardım paketi mi çıkacak?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın haftalar önce duyurduğu ve yandaş medyanın günlerdir "müjde" ambalajıyla pazarladığı yeni emekli düzenlemesinin ayrıntıları netleşiyor.

Yıllarca prim ödeyen milyonlarca emeklinin hakkı olan eşit bir iyileştirme yerine, iktidarın keyfiyetine ve "muhtaçlık" testine bağlı bir "sosyal yardım" paketinin masada olduğu iddiaları güçleniyor.

18 milyon emeklinin tamamına seyyanen zammın rafa kalktığına işaret eden haberlerin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları dikkat çekti.

Bakan Işıkhan, yapılacak düzenlemede "Tüm emeklilerimizi kapsayacak, adil bir düzenleme" dese de, kriter olarak "prim gün sayısı ve yaşı" işaret etti.

Işıkhan: Prim gün sayısı ve yaş önemli

İktidara yakın Türkiye gazetesine konuşan Işıkhan, emekliler için yürütülen çalışmalarda temel amacın "adalet" olduğunu öne sürerek, "Tüm emeklilerimizi kapsayacak, hakkaniyetli ve adil bir düzenlemeyi hayata geçirecek ve emekli aylıklarına yansıtacağız" dedi.

Açıklamasının devamında "prim gün sayısı ve yaşın önemli unsurlar olduğunu" vurgulayan Işıkhan, en düşük emekli aylığı konusunda ise geçmiş yıllarda olduğu gibi enflasyon ve yıl sonu enflasyon farklarının gözetileceğini bildirdi.

Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasındaki sözlerini hatırlatan Bakan, "Emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkânları oluşturuyoruz" iddiasında bulundu.

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Hedef 'sosyal yardım' formülü mü?

Normal şartlarda eşit ve kapsayıcı bir düzenlemede "yaş" kriterinin bir belirleyiciliği bulunmuyor. Ancak Işıkhan'ın bu vurgusu, kulislere sızan "65 yaş üstü ve çalışmayan emeklilere farklı, diğerlerine farklı" muamele edileceği yönündeki senaryoyu doğrudan destekliyor.

Bu da iktidarın 18 milyon emekliye seyyanen zam yapmak yerine, emeklileri tek tek tarayıp "muhtaçlık" ve "yaş" testine tabi tutacak bir ek ödeme sistemi üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Bu formüle göre, ocak ayında yapılacak enflasyon farkının üzerine eklenecek refah payı herkese aynı oranda yansımayacak. 65 yaş üstü, çalışmayan ve dar gelirli emeklilere daha yüksek pay bağlanması, ardından da geliri düşük emeklilere kira, yakıt ve yol gibi başlıklarda nakit "ek ödeme" yapılması planlanıyor.

Emeklinin hakkı sermayenin vergisine kurban

Yıllarca çalışıp prim ödeyen emeklinin maaşını "muhtaçlık" testine bağlayacak olan iktidar, bu tablonun temel gerekçesi olarak "kaynak yetersizliğini" gösteriyor. Ancak soL'un 2027 bütçe teklifi üzerinden yaptığı hesaplamalar, kaynağın "yok" olmadığını, iktidarın tercihini sermayeden yana kullandığını ortaya koymuştu.

Devletin gelecek yıl almaktan vazgeçtiği 4,8 trilyon liralık verginin yaklaşık 2,9 trilyon lirası, yani yüzde 60'ı doğrudan sermayeye gidiyor. Oysa tüm emeklilere 5 bin liralık seyyanen zam yapmanın yıllık maliyeti olan 1 trilyon lira, tek başına patronlara tanınan 1,07 trilyonluk kurumlar vergisi istisnasının bile altında kalıyor.

Kısacası, emekliye çok görülen kaynak, sermayenin silinen vergileriyle fazlasıyla karşılanabiliyor.

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