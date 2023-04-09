İktidara yakın şirketin seçim anketi şaşırtmadı: 'Erdoğan ilk turda seçilecek'

Siyasal İletişimci Ferhat Murat, iktidara yakınlığıyla bilinen AREDA Araştırma'ya ait; 18 bin 478 kişiyle, 28 Mart-1 Nisan aralığında yapılan anket sonuçlarını A Haber canlı yayınında paylaştı.

Erdoğan'ın ilk turda cumhurbaşkanı seçilmesini öngören ankete göre, AKP de yüzde 40 barajını yakalıyor.

Seçmene sorulan "Birinci turda bu pazar seçim olsa Cumhurbaşkanlığı için kime oy verirsiniz?" sorusunun adaylara göre dağılımı şöyle gerçekleşti:

Recep Tayyip Erdoğan : Yüzde 50,6

: Yüzde 50,6 Kemal Kılıçdaroğlu : Yüzde 41,8

: Yüzde 41,8 Muharrem İnce : Yüzde 5,5

: Yüzde 5,5 Sinan Oğan: Yüzde 2,1

"Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun partilere göre dağılımı ise şöyle şekillendi:

AKP: Yüzde 40

CHP: Yüzde 23,7

HDP: Yüzde 10,6

MHP: Yüzde 8,1

İYİP: Yüzde 7,5

Memleket Partisi: Yüzde 3,6

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,9

Zafer Partisi: 1,3

Seçmene "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa tercihiniz kim olur?" sorusu da soruldu: